La France et la Floride : une longue coopération pour la promotion du respect mutuel et de l’entente

Lors d’un discours prononcé à la Maison Blanche le 11 septembre 1956 lors de la Conférence sur la Diplomatie Citoyenne, le Président Eisenhower encouragea en parallèle à la diplomatie gouvernementale officielle le programme People-To-People ou diplomatie citoyenne, soit des initiatives bénévoles de citoyens américains au travers d’action de communication et d’échanges à travers le monde, en insistant sur l’importance de « dissiper l’ignorance, renforcer les amitiés… » pour la paix universelle et la prospérité des peuples.

Suite à cette initiative était créée à Washington D.C le Sister Cities International, organisation à but non lucratif dont l’objectif est la promotion de « la paix par le respect mutuel, la compréhension et la coopération » au moyen d‘action réciproque dans le domaine de l’art, l’éducation, le commerce, le sport, l’environnement, la sante publique, aux quatre coins du monde.

Plus connues en France sous le nom de jumelage de ville (projet issu de la volonté de réconciliation des peuples en Europe après la Seconde Guerre Mondiale) les villes sœurs développent entre elles des accords de partenariat officiel afin de renforcer leurs échanges et points de contact.

Bien que souvent rattachées aux municipalités concernées ou au Chambre de Commerce locale, les villes sœurs mènent leurs discussions et engagements par l’intermédiaire direct des résidents, membres bénévoles du Comité des Sister Cities, qui choisissent et organisent le domaine des relations internationales à poursuivre dans l’intérêt et les caractéristiques de leur communauté respective.

Cognac La Ville de Miami

Aucune limite n’est posée au nombre de villes sœurs et partenariats avec lesquelles les Sister Cities peuvent s’engager entre elles, ni au nombre de citoyens dans les Comités de Sister Cities, souvent soutenues par des associations, des fondations ou encore le secteur privé concernés par leur action locale.

Les villes s’associent sur des critères de similarités géographiques, culturelles, commerciales, de taille, de population.

A ce jour, on dénombre aux USA environ 500 Sister Cities signataires de plus de 1.800 partenariats avec 138 pays sur 6 continents et 88 accords de Sister City ont été signées entre la France et les USA.

En Floride quatorze villes françaises ont signé des partenariats Sister City: 1984 Nantes – Jacksonville, 1986 Nice – Miami, 1989 Romorantin-Lanthenay – City of Hollywood, 1994 Perpignan – Sarasota, 1994 Saint Gilles-Croix-de-Vie – Destin, 1997 Noirmoutiers – Crestview, 1997 Aix en Provence – Coral Gables, 1998 Bayonne – Daytona Beach, 2001 Cavalaire sur Mer – New Port Richey, 2001 Le Havre – Tampa, 2001 Les Sables d’Olonne – City of Niceville, 2003 Lamentin Basse Terre Guadeloupe- Miami Dade County, 2013 Cognac – Pinecrest, et l’intercommunalité Aix Marseille Provence Metropolis avec Miami Dade County en 2017.

Deux régions françaises s’ajoutent à cette liste : le Languedoc-Roussillon avec l’Etat de Floride en 1989 et en 2002 la Seine-et-Marne avec la ville d’Orlando.

Les caractéristiques géographiques communes de toutes ces villes et régions sont à l’évidence leur situation maritime et portuaire facilitant le développement important des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, des croisières de loisirs, du transport maritime, une convergence d’atouts économiques avec la Floride; à l’exception de la Seine-et-Marne dont la seule spécificité commune avec Orlando est liée à la présence des parcs Disneyland à Marne la Vallée et Walt Disney World à Orlando favorisant une communauté d’intérêts économiques et culturels importants par leur appartenance à même acteur économique internationale, la société Disney Park.

Des villes comme Aix-en-Provence et Coral Gables partagent une présence étudiante importante au sein de leurs universités respectives favorisant entre elles la coopération internationale par des échanges linguistiques et des échanges étudiants.

La qualité et les enjeux des Sister Cities International, leurs réseaux et leurs actions internationales sont soulignés par la présence continue depuis 1956 de chaque Président américain es qualité de Président Honoraire de l’organisation.

L’habilite des individus et des communautés à s’engager avec le reste du monde en encourageant la tolérance, l’apprentissage et la compréhension de cultures différentes, l’engagement dans des liens d’amitié durable entre les peuples, la promotion des valeurs de paix et de démocratie sont plus que jamais nécessaire en ces temps de pandémie mondiale, de bouleversements climatiques et de tensions géopolitiques.

Veronika Pozmentier

PUBLICITE :