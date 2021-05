Life’s Rewards : une série très moyenne tournée à St Pete en Floride

Une mini-série en huit épisodes, Life’s Rewards, est apparue sur Amazon Prime, mettant la Floride à l’honneur. Ce genre de « choses » devraient plutôt être réservées à Youtube, car ici c’est vraiment une perte de temps publicitaire. En effet, la série a été produite par les autorités touristiques de Floride et de Tampa Bay qui, si elles s’y connaissent en géographie, ont toutefois oublié de faire des études de cinéma.

L’idée originale est quand même amusante : un fils à papa new-yorkais part en weekend faire la fête à Tampa Bay. Il rallume son téléphone portable et découvre que durant le vol l’entreprise de son père l’a mis à la porte. Arrivé au célébrissime hôtel rose Don CeSar de St Petersburg, il se rend compte que toutes ses cartes bancaires ont été bloquées. Il lui reste une carte de crédit d’hôtel sur laquelle il apprend qu’il a cumulé six mois de suites gratuites dans cet hôtel. La direction, prise d’effroi devant son potentiel facétieux, accepte tout de même qu’il reste, mais en lui imposant des règles. Il va (évidemment) en profiter pour visiter les beaux sites de Tampa Bay (et draguer les jeunes femmes blondes).

C’est pas très bien joué, c’est le moins qu’on puisse dire, mais les sites sont magnifiquement filmés. Si vous voulez découvrir la baie de Tampa, alors vous apprécierez sûrement.

