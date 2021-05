La Floride autorise les paris sportifs dans ses casinos et sur les apps.

Il reste encore à ce que ce soit ratifié au niveau fédéral et à ce qu’il n’y ait pas de plaintes en justice suspensives, mais à priori à partir du mois d’octobre 2021 les personnes âgées de 21 ans et plus pourront réaliser des paris sportifs dans les casinos ET sur des apps) dépendant de la tribu seminole, mais aussi des casinos ayant des courses de chevaux ou de la pelote basque dans leur enceinte. La Floride rejoint ainsi des dizaines d’autres Etats qui acceptent les paris sportifs. Jusqu’à présent, pour parier, il fallait être dans un établissement où la pelote basque ou les courses de chevaux étaient pratiquées, afin de parier sur ces compétitions-là.

En outre, les casinos seminoles pourraient dorénavant avoir des tables de roulette et de craps.

La loi votée comprend aussi une disposition autorisant un transfert de licence de casino en Floride (un détenteur de licence pourrait bouger son casino ailleurs) tant que le nouveau casino est à plus de 15 miles du quartier général des seminoles (le Hard Rock et sa guitare-hôtel dans la réserve de Hollywood). Certains en ont déduit que Trump allait pouvoir ouvrir un casino à son golf de Miami-Doral, et que le propriétaire du Big Easy Casino de Hallandale transférerait sa licence à son gigantesque hôtel Fontainebleau de Miami Beach, ville où les casinos ne sont pas (pour le moment) autorisés. Les législateurs ont précisé que ces deux créations ne seront pas possible cette année, mais apparemment les portes ne sont pas fermées et ça reste du domaine du « faisable » dans un futur proche.

Point intéressant : puisqu’il est obligatoire d’appartenir à une tribu OU d’avoir des compétitions de pelote basque ou de courses de chevaux, s’il devait y avoir de nouveaux casinos en Floride, on pourrait en conséquence y voir naître de nouveaux frontons de pelote, plus faciles à créer que des hippodromes ! Quand les courses de chien ont été interdites il y a quelques mois, le Magic City Casino de Miami avait s’était ainsi reconverti en ouvrant un nouveau style de fronton assez court, et en investissant beaucoup pour médiatiser ses joutes de pelote basque.

