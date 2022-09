Une fête internationale s’est déroulée au Lycée Franco-Américain de Cooper City

Vendredi 6 octobre, c’était la fête au Lycée Franco-Américain (LFA) de Cooper City, où les élèves, profs et parents avaient organisé une fête internationale.

Le LFA compte de nombreuses nationalités différentes, et c’était l’occasion pour les uns de faire découvrir aux autres leur culture d’origine. Cuisines, boissons, costumes etc… les enfants pouvaient voir sur une grande carte la provenance des cultures. Des chansons ont été interprétées, une maman a fait démonstration de danse, certaines chantaient en espagnol, et même une autre maman en langue corse. Et en grand chef d’orchestre de la soirée, Antonio Rodrigues (le directeur) au micro ! Une bonne manière de terminer la semaine !

www.lyceefrancoam.org

Crédit photo : Didier Le Vu pour Le Courrier des Amériques

