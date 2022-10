Les Festivals à Miami et en Floride en novembre 2022

Des fêtes médiévales à Sarasota ou Hollywood, festival culinaire à Miami Beach, et des festivals d’art ou de musique un peu partout. Voici la belle liste des festivals en Floride en novembre 2022 !

– Du 31 octobre au 6 novembre à Boca Raton : The Timbertech Championship. Tournoi de golf avec d’anciens joueurs. www.thepalmbeaches.com

– Le 2 novembre à Hollywood : Stars and Strings. Festival de musique au profit de la santé mentale des anciens combattants. www.seminolehardrockhollywood.com

– Le 2 novembre à Wynwood : Raise the Dead Music Festival. Festival de musique ayant pour thème la célébration des êtres chers disparus. www.raisethedeadmiami.com

– Du 2 au 6 novembre à Miami Beach : The SEED Food & Wine Week. Festival culinaire. www.seedfoodandwine.com

– Du 3 au 5 novembre à Lakeland : Roscoe’s Chili Challenge. Festival de motos et de chili. www.roscoeschilichallenge.com

– Du 3 au 13 novembre à Jacksonville : Greater Jacksonville Agricultural Fair. Foire agricole de la région. www.jacksonvillefair.com

– Du 3 au 13 novembre à Tallahassee : North Florida Fair. www.northfloridafair.com

– Du 3 au 14 novembre à Pensacola : Pensacola Foo Foo Festival (musique et arts…). www.foofoofest.com

– Les 4 et 5 novembre à Naples : Naples Home and Garden Show. Salon de la maison et du jardin. www.expomanagementinc.com

– Les 4 et 5 novembre à Apalachicola : Florida Seafood Festival. Festival des fruits de mer. www.floridaseafoodfestival.com

– Les 4 et 5 novembre à Clewiston : Seminoles American Indian Arts. Festival d’art Indien. www.floridarambler.com

– Du 4 au 6 novembre à Jupiter : Feast of Little Italy. Festival autour de l’Italie avec traditions, nourriture et musique. www.feastoflittleitaly.com

– Du 4 au 6 novembre à Cedar Key : Cedar Key Pirate Invasion. Festival de pirates. www.cedarkeypiratefest.com

– Du 4 au 6 novembre à Pensacola : Great Gulfcoast Art Festival. www.ggaf.org

– Du 4 au 11 novembre à Miami : Recent cinema from Spain. Festival du cinéma espagnol. www.miami.recentcinemafromspain.com

– Le 5 novembre West Palm Beach : The LagoonFest. Festival autour de l’eau avec stands d’exposants, lâcher d’oiseaux, tours en bateau… www.thepalmbeaches.com

– Le 5 novembre à Coconut Grove : GrovetoberFEST. Festival de la bière. www.grovetoberfest.com

– Le 5 novembre à Tampa : Tampa Bay VegFest. Festival vegan. www.tampabayvegfest.com

– Le 5 novembre à Gainesville : McIntosh 1890s Festival. Festival avec vente d’art, d’artisanat et d’antiquités. www.mcintosh1890sfestival.com

– Les 5 et 6 novembre à Fort Myers : Harvest Festival. www.miamiharvest.com

– Le 5 et 6 novembre à Daytona Beach : Halifax Art Festival. Festival d’art. www.halifaxartfestival.com

– Les 5 et 6 novembre à Miami : Florida Gun Show. www.floridagunshows.com

– Les 5-6, 12-13 et 19-20 novembre à Hollywood : Camelot Days Medieval Festival. Festival médiéval. www.camelotdays.com

– Du 5 au 7 novembre à Orlando : Orlando Greek Fest. Festival culture et gastronomie grecques. www.orlandogreekfest.com

– Du 5 au 27 novembre à Sarasota : Sarasota Medieval Fair. Fête médiévale. www.sarasotamedievalfair.com

– Le 6 novembre à Kissimmee : Orlando Japan Festival. Festival autour du Japon avec musique, dance et gastronomie. www.jorlando.org

– Le 6 novembre à Miami : Miami Food Festival. Festival culinaire. www.miamifoodfestival.us

– Le 6 novembre à Fort Lauderdale : Riverwalk Fort Lauderdale’s Mutts & Martinis. www.goriverwalk.com

– Du 10 au 12 novembre à Palatka : Fall Palatka Bluegrass Festival. Festival de musique. www.rbr.org/events/bluegrass-festival

– Du 10 au 13 novembre à Fort Myers : Fort Myers Boat Show. Salon du bateau. www.goboatingflorida.com

– Du 10 au 13 novembre à Orlando : Home Bass. Festival de musique. www.homebass.com

– Du 11 au 13 novembre à Melbourne : Native Rhythms Festival. Festival organisé dans le cadre du mois du patrimoine amérindien. www.nativerhythmsfestival.com

– Du 11 au 13 novembre à Stuart : Stuart Air Show. Festival aérien. www.stuartairshow.com

– Du 11 au 13 novembre à Miami : Miami Short Film Festival. Festival du film. www.miamishortfilmfestival.com

– Du 11 au 13 novembre à Orlando : EDC – Electric Daisy Carnival. Festival mélangeant musique et pyrotechnie. www.orlando.electricdaisycarnival.com

– Du 11 au 14 novembre à Siesta Key : The Siesta Key Cristal Classic. Festival international de sculptures de sable. www.siestakeycrystalclassic.com

– Le 12 novembre à Boca Raton : Boca Raton Wine and Food Festival. Le festival du vin et de la gastronomie. www.bocaratonwineandfoodfestival.com

– Le 12 novembre à Saint-Petersburg : Festival of Reading. Festival de la lecture avec vente de livres. www.tampabay.com

– Le 12 novembre à Tamarac : Biz Art in the Park. Festival d‘art. www.business.tnlcoc.org

– Le 12 novembre à Key West : Race World Offshore Key West Championships. Courses de bateaux surpuissants. www.raceworldoffshore.com

– Le 12 novembre à Boynton Beach : Reggae Fest. Festival de musique Reggae. www.boynton-beach.org

– Les 12 et 13 novembre à Sarasota : St. Armands Art Festival. Festival d’art avec sculpture, photographies, oeuvres en verre, peintures, céramiques, bijoux… www.artfestival.com

– Les 12 et 13 novembre à Coral Gables : Miami Rum Renaissance Festival. Festival autour du Rhum. www.rumrenaissance.com

– Le 13 novembre à Miramar : Jamaican Jerk Festival. 20e anniversaire cette année. www.jerkfestival.com

– Du 13 au 20 novembre à Miami : Miami Book Fair. Foire du livre accueillant plusieurs centaines d’auteurs. www.miamibookfair.com

– Du 16 au 20 novembre : Key West Film Festival. www.kwfilmfest.com

– Les 18 et 19 novembre à Crystal River : Pete’s Pier King of The Bay & Festival on The Pier. Tournoi et festival de pêche annuel. www.discovercrystalriverfl.com

– Du 18 au 20 novembre à Clearwater Beach : Suncoast Jazz Festival. Festival de Jazz. www.suncoastjazzfestival.com

– Le 19 novembre à Miami : Miami Wine Festival. Festival culinaire avec vins, charcuteries et chocolats. www.eventbrite.com

– Les 19 et 20 novembre à Inverness : Inverness Festival of the Arts. Expositions d’art. www.civicicon.com

– Les 19 et 20 novembre à Gainesville : Downtown Gainesville Festival & Art Show. Festival d’art. www.gainesvilledowntownartfest.net

– Les 19 et 20 novembre à Sarasota : Sarasota Fine Art Festival. Festival d’art avec expositions d’artistes, musique live et stands de nourriture. www.artsandeducationinc.org

– Le 23 novembre à Hialeah : Hialeah Turkey Trot. Course à pieds pour les enfants. www.hialeahfl.gov

– Le 26 novembre à Jacksonville : Light Boat Parade and Fireworks Spectacular. Traditionnelle parade de bateaux sur la rivière. www.specialevents.coj.net

– Les 26 et 27 novembre à Miami : Art with me. Festival international d’art, de musique et de culture. www.miami.artwithme.org

– Le 26 novembre au 30 décembre à Miami : Zoo Lights Miami. Illuminations la nuit du zoo. www.zoomiami.org

– Le 26 au 30 décembre 2022 / 1er et 2 janvier 2023 à Palm Beach : Zoo Lights. Illuminations la nuit du zoo. www.palmbeachzoo.org

