Promenades urbaines artistiques : le programme Art in Public Places de Miami

Miami Beach ne serait jamais devenue la destination culturelle qu’elle est aujourd’hui sans l’inauguration en 2002 de la foire d’art contemporain Art Basel, déjà organisée dans la ville suisse de Basel depuis 1970. Cependant, bien avant « Art Basel Miami Beach », le sud de la Floride investissait largement dans les initiatives artistiques à travers le programme AIPP « Art in Public Places ».

Etabli pour la première fois aux USA en 1872 par la ville de Philadelphie et son « Association for Public Art », le programme a été créé par ordonnance municipale en 1973 à Miami-Dade et en 1984 à Miami Beach.

L’objectif du programme est défini par l’exposition d’œuvres d’art de qualité exceptionnelle exécutée à une échelle appropriée pour un accès public dans l’espace public, autre qu’un musée, enrichissant et transformant l’environnement urbain.

Salvador Dali « El Cid » Photo courtesy of Miami-Dade Public Art Collection J T Young « Into Plowshares » Photo courtesy of Miami-Dade Public Art Collection Sarah Morris « Morris Lapidus » Photo courtesy of City of Beach Miami-MB Arts and Culture Isamu Nogushi « Slide Mantra » Photo courtesy of Miami-Dade Public Art Collection C Janney « Harmonic Convergence » Photo courtesy of Miami-Dade Public Art Collection

Le programme d’art sur le domaine public est financé par un montant de 1,5% à 2% prélevé sur le coût de construction de tout nouveau projet immobilier réalisé par la cité ainsi que sur certains partenariats immobiliers public-privé.

Des donations (particulier, société ou association), des subventions fédérales ou étatiques peuvent être également dévolues au financement de l’AIPP pour l’achat, l’entretien ou la conservation des œuvres.

Les artistes, locaux, nationaux ou internationaux, consacrés ou émergents et leurs œuvres, sont sélectionnés par un comité de résidents-citoyens et de professionnels spécialisés en art qui préconisent leur choix au gouvernement municipal.

Le Miami-Dade County Department of Cultural Affairs a ainsi acquis au fil des ans plus de 650 œuvres artistiques disséminées en ville, soit la collection d’œuvres de « Public Art » la plus importante de toutes les municipalités américaines.

Peinture, sculpture, installation, mural… sont présentés partout en ville, aussi bien ai MIA-aéroport de Miami, PortMiami, Zoo Miami, Metro-rail, bibliothèque, hôpital, bâtiment institutionnel, rue et parc public…

C Bermudez « Ways of Performing » Photo courtesy of Miami-Dade Public Art Collection Tobias Rehberger « Eloquent » Photo courtesy of City of Beach Miami-MB Arts and Culture Claes Oldenburg “Dropped Bowl with Scattered Slices and Peels” Photo courtesy of Miami-Dade Public Art Collection R Duchamp Villon « Cheval Majeur » Photo courtesy of Miami-Dade Public Art Collection Amoako Boafo « Cobalt Blue Earring » Photo courtesy of City of Beach Miami-MB Arts and Culture Jose Bedia Photo courtesy of Miami-Dade Public Art Collection J Van Lieshout « Humanoids » Photo courtesy of City of Beach Miami-MB Arts and Culture

A Miami Beach, la ville collectionne plus de 30 œuvres d’artistes. A la fin 2019, afin de renforcer sa position dans le monde culturel, Miami Beach a investi 7 millions de dollars dans 6 projets représentant le plus large investissement financier des 350 municipalités américaines dédiant un pourcentage de leur budget dans un programme identique.

Ces 7 millions de dollars, prélevés sur le coût de financement d’environ 620 millions de dollars du nouveau Convention Center inauguré en 2018, ont permis l’acquisition de : « Bent Pool » par Elmgreen & Dragset, « Atlantis » par Ellen Harvey, “Located World” par Joseph Kosuth, « Humanoids » par Joep van Lieshout, « About Sand » par Franz Ackermann et « Morris Lapidus » par Sarah Morris.

On trouve également à Miami Beach : – une sculpture de Roy Lichtenstein « The Mermaid » achetée 100,000 dollars en 1979, un bon investissement : les peintures de l’artiste Pop Art se vendent aujourd’hui entre 22 et 65 millions de dollars avec un record de 95 millions de dollars pour un tableau acquis en vente aux enchères en 2015 !

– deux sculptures de Tobias Rehberger « Eloquent » et « Obstinate Lighthouse », une œuvre de Dan Graham « Morris », de Amoako Boafo « Cobalt Blue Earring » et « Urban Deco » par Garren Owens.

“Located World” par Joseph Kosuth ©Courtesy VKLancaster Roy Lichtenstein The Mermaid ©Courtesy VKLancaster « Bent Pool » Elmgreen & Dragset ©Courtesy VKLancaster « About Sand » par Franz Ackermann ©Courtesy VKLancaster « The Obstinate Lighthouse » Tobias Rehberger ©Courtesy VKLancaster

A Miami, parmi les œuvres majeures à admirer en se promenant on trouve, entre autres : “The Cat” par Olaf Breuning, “I See Myself in You “ par Nekisha Durett, “Space Morning Light” par Tomas Saraceno, une gravure de Salvador Dali et un dessin de Pablo Picasso, “Dropped Bowl with Scattered Slices and Peels” par l’important sculpteur Claes Oldenburg, ou encore Jim Drain « The Bollard Project ».

En Europe, les villes sont des musées extraordinaires à ciel ouvert témoins de siècles d’histoire, le programme AIPP permet dans les villes américaines d’histoire récente de jouer artistiquement avec l’urbanisation démesurée et le public.

Afin de découvrir les artistes qui seront peut-être sélectionnés par votre ville, allez visiter la foire d’art contemporain Art Basel qui vient juste de clôturer avec succès au Grand palais à Paris sa première édition de Paris+ par Art Basel (20-30 Oct. 2022) et s’apprête à célébrer à Miami Beach les 20 ans de Art Basel Miami Beach (1-3 Déc. 2022).

Veronika Pozmentier

