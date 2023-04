Florida Man : une bonne série d’humour noir sur Netflix

« Un ex-flic banni et endetté est contraint de retourner dans son État d’origine, la Floride, pour une mission louche – il doit retrouver l’ex-petite amie d’un mafieux – avant de se laisser entraîner dans une chasse au trésor sauvage et mortelle. »

Il fallait qu’un jour quelqu’un utilise ce titre. « Florida Man » qui est un mème faisant référence aux faits-divers bizarres qui se produisent souvent en Floride, et qui font qu’on parle de l’Etat de cette manière (par exemple) dans les télévisions nationales : « Un homme de Floride arrêté pour avoir appelé 911 parce qu’un club de strip tease avait refusé l’entrée à son chat »… et on vous passe les pires. Ca fonctionne aussi avec #FloridaWoman, bien entendu.

Le mème est tellement populaire que ça devait ainsi arriver. On a regardé le début de la série et elle est vraiment très sympathique. C’est sombre, drôle, absurde. On ne lui mettra toutefois pas cinq étoiles – ce n’est clairement pas la série de l’année – mais on a passé du bon temps devant ces comiques de situation qui rappelleront d’autant plus la Floride que… la série y est (partiellement) tournée. En effet, beaucoup de scènes ont été filmées à Miami, mais les scènes dans les commerces et restaurants, figurant « Coronado Beach » ont été captées à Wilmington en Caroline du Nord. Même si, pour répondre à la question que beaucoup se posent, Coronado Beach existe bien « en vrai » en Floride : c’est une partie de New Smyrna Beach (près de Daytona).

Depuis le 13 avril sur Netflix : https://www.netflix.com/title/81157207

