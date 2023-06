Floride : c’est le 200e anniversaire du comté de Monroe !

Quand on parle – géographiquement – de « Sud Floride », généralement on ne parle ni du comté au sud-ouest (Collier), ni du comté le plus au sud : Monroe !

Le 3 juillet 1823, le comté de Monroe devint le cinquième créé sur le territoire de Floride, qui n’était pas même encore un Etat, puisque ce ne fut le cas qu’en 1845. Il englobait alors tout ce qui était au sud du lac Okeechobee, et il fut ainsi nommé pour honorer Marylin Monroe James Monroe le cinquième président de l’histoire américaine qui était alors en fonction à Washington.

Aujourd’hui, le comté est toujours à l’extrémité sud de la Floride, mais il a rétréci car d’autres comtés y ont été créé, dont le comté de Dade qui avait pour capitale la petite Indian Key, avant que Miami soit créée. Aujourd’hui, Monroe County est surtout connu pour ses centaines d’îles, entre Key Largo et Key West, traversées par le célèbre Overseas Highway où sont omniprésente les voitures du shérif de Monroe (comme dans la série Blondine !). Mais les îles ne constituent que 13% du comté. Les autres 87% sont la partie sud-ouest des Everglades (en dessous de Naples). Au recensement de 2020, les habitants de cette partie continentale de Monroe County étaient au nombre de 17 (!!!) sans compter les alligators, les panthères et les ours ! Les îles comptent pour leur par le reste des 82874 habitants ayant leurs résidence principale dans le comté.

Durant toute leur histoire, les îles étaient peuplées d’autochtones, d’esclaves en fuite, avant qu’arrivent les pirates, corsaires puis des chasseurs et sauveteurs d’épaves, qui fut une grande spécialité de Key West. Aujourd’hui le tourisme est évidemment l’activité n°1 des Keys, cohabitant avec les bases navale et aérienne de Key West, protégeant le sud-est des Etats-Unis, notamment des crises avec l’île voisine de Cuba.

Célébration du 200e anniversaire :

Avec feu d’artifice, show laser depuis une barge, musique live, la plus grande Key Lime Pie jamais conçue sur la planète, etc…

Le 3 juillet 2023 de 17h à 22h au

Big Pine Community Park

31009 Atlantis Road à Big Pine Key

www.fla-keys.com/news/article/11392/three-florida-keys-events-to-celebrate-island-chains-bicentennial/

