Racheter une entreprise en Floride en 2023-2024  (un article de Sylvain Perret)

L’année 2023 a marqué le retour à la normale pour les ventes d’entreprises, de commerces et de franchises en Floride. Après une période difficile due à la Covid-19, l’activité des entreprises a repris son cours normal en 2022 et 2023.

Au cours des premiers mois de 2023, nous avons observé une hausse modeste, mais constante du nombre d’entreprises mises en vente. Le début de l’année est toujours une période propice pour la mise sur le marché, car les bilans de l’année précédente (les tax returns) commencent à être disponibles.

Pour contacter Sylvain et Objectif USA : Tel: 001 (407) 408-0176 – Sylvain@objectif-usa.com WWW.OBJECTIF-USA.COM

Nos premières observations sur ces bilans et comptes de résultats montrent souvent une forte augmentation de l’activité et du chiffre d’affaires par rapport à 2022. La plupart des entreprises ont non seulement rattrapé, mais dépassé le niveau de 2019, soit l’époque pré-Covid. L’inflation explique en grande partie ces augmentations : un bien qui coûtait 100$ en 2019 coûte 118,96$ en 2023 (www.usinflationcalculator.com). Par conséquent, une entreprise qui aurait connu une augmentation de 20% de son chiffre d’affaires entre 2019 et 2023 aurait en réalité une croissance presque nulle en dollars constants. Il faut en avoir conscience.

La rentabilité a souvent diminué. Nous observons un effet ciseau : hausse du coût des matières premières, du coût de la main-d’œuvre, des loyers… Il est parfois difficile de répercuter ces hausses de coût sur les prix de vente, en particulier pour les entreprises en contact direct avec la clientèle finale, c’est-à-dire les entreprises B2C. Tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon, la restauration étant particulièrement impactée.

Quant au prix des entreprises, selon la dernière étude de l’International Business Broker Association, il reste stable pour les entreprises valorisées à moins de $500,000 soit deux fois le Seller Discretionary Earning (SDE). Pour rappel, le SDE correspond au revenu que le dirigeant tire de son entreprise, que ce soit sous forme de salaire, de dividende ou de prise en charge de frais personnels (automobile, assurance santé, téléphone). Par exemple, une entreprise qui générerait un salaire de $50,000 et des dividendes de $30,000 soit un SDE de $80,000 se négocie souvent aux alentours de $150,000 à $160,000.

Il est essentiel de vérifier que ces chiffres sont réels et récurrents. C’est l’objectif de la période de vérification préalable, ou due diligence. À ce titre, je vous conseille de faire appel à un expert-comptable, appelé ici Certified Public Accountant, pour vous aider dans ces vérifications. Ne croyez jamais le vendeur sur parole, car « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ».

Sur le plan géographique, les ventes d’entreprises suivent la démographie de la Floride : le nombre le plus élevé se trouve à Miami, suivie de près par Tampa et Orlando, puis le reste de la Floride. Si vous envisagez d’acheter une entreprise pour subvenir aux besoins de votre famille, notez que le coût de la vie varie d’une ville à l’autre. Le site du Massachusetts Institute of Technology offre un outil très pratique pour connaître le revenu nécessaire pour maintenir un niveau de vie correct dans tous les comtés des États-Unis : le MIT Living Wage Calculator (https://livingwage.mit.edu).

Comme chaque année, je vais résumer ici les conseils à suivre pour un rachat d’affaire serein en Floride :

Faites appel à des professionnels reconnus, dotés des licences et assurances requises, et qui privilégient vos intérêts. Ceci inclut les CPA (comptables), les avocats en immigration, les avocats d’affaires et les courtiers spécialisés dans la vente d’entreprises (business brokers), membres de l’association des Business Brokers of Florida.

Ne vous fiez qu’aux chiffres officiels provenant des déclarations fiscales (tax return) et non aux allégations du vendeur qui prétendrait par exemple ne déclarer que 50% de son chiffre d’affaires.

Prenez le temps de lire, puis de relire attentivement votre bail commercial. Veillez à ce que sa durée soit suffisante et qu’il contienne des options de renouvellement. N’hésitez pas à consulter un avocat d’affaires si vous avez des doutes ou des inquiétudes.

Assurez-vous de maîtriser suffisamment le domaine d’activité de l’affaire pour pouvoir remplacer un employé absent en cas de besoin (problème récurrent dans la restauration pour les personnes sans expérience préalable par exemple).

Si vous envisagez d’obtenir un visa, pensez à négocier une clause suspensive liée à son obtention dans votre contrat d’acquisition. Cette démarche peut ne pas être évidente, mais elle pourrait se révéler salutaire en cas de refus du visa car personne ne peut vous garantir l’obtention de celui-ci à 100%.

Estimez avec précision la charge de travail du propriétaire actuel, car une fois l’achat effectué, vous serez à sa place.

Bien entendu, ces conseils sont extrêmement généraux, et chaque transaction a ses propres caractéristiques uniques. Si vous souhaitez obtenir des conseils plus personnalisés, nous serions ravis de vous accompagner dans votre démarche. Pour un complément d’information, vous pouvez consulter notre livre intitulé « S’expatrier aux États-Unis grâce aux visas d’entrepreneurs » (Sylvain PERRET), qui est disponible sur Amazon, Fnac, et d’autres plateformes. Nous organisons aussi tous les ans des conférences en France et très bientôt au Canada.

L’année 2023 pourrait bien être « votre année », à condition de procéder de manière sécurisée et structurée. Le marché regorge d’excellentes opportunités et, nous l’espérons, d’une entreprise qui correspondra parfaitement à vos aspirations.

Sylvain PERRET

Sylvain@objectif-usa.com

Tel: 001 (407) 408-0176

WWW.OBJECTIF-USA.COM