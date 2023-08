Les festivals à Miami et en Floride en septembre 2023

En septembre, Miami Spice est toujours là pour régaler les papilles… mais il y aussi d’autres festivals pour les amateurs de musiques, de films, de bières ou de fruits de mer…

– Jusqu’au 4 septembre à Key West : Key West BrewFest. Festival autour de la bière. www.keywestbrewfest.com

– Jusqu’au 30 septembre à Miami : Miami Spice. Les meilleurs restaurants de Miami proposent des menus à tarif unique : lunch/brunch à 30/35$ et dîner à 45/60$ (hors boissons). www.miamiandbeaches.com

– Du 6 au 10 septembre à Key West : Key West’s Womenfest. Festival pour célébrer toutes les femmes (festival LGBT+). www.gaykeywestfl.com

– Du 7 au 10 septembre à Islamorada : Florida Keys Lionfish Derby & Festival. www.reef.org/events

– Le 8 septembre à Pensacola : Emerald Coast Beer Festival. Festival autour de la bière. www.emeraldcoastbeerfest.com

– Du 8 au 10 septembre à West Palm Beach : West Palm Beach Fall Home Show. Salon de la maison. www.westpalmhomeshow.com

– Du 8 au 16 septembre à Miami : Inffinito Brazilian Film Festival of Miami. www.inffinito.com

– Le 9 septembre à Fort Lauderdale : FemAle Brew Fest. Festival de bière artisanale qui met en avant les brasseurs femmes et les expertes en bière. www.femalebrewfest.com

– Le 9 septembre à St Augustine : Founder’s Day. Reconstitution du débarquement espagnol du 8 septembre 1865. www.visitstaugustine.com

– Le 9 septembre à Miami : Dessert Wars. Festival des desserts. www.dessert-wars.com

– Les 9 et 10 septembre à Key Largo : I Like it HOT! Festival. Festival de la sauce piquante. www.facebook.com

– Le 11 septembre à Orlando : K92.3 All Star Jam. Festival de musique. www.k923orlando.com

– Du 15 au 17 septembre à Fort Myers : South Gulf Coast Florida. Festival Vintage. vintagemarketdays.com

– Le 16 septembre à Miami : Uforia Mix Live. Festival de musique. www.kaseyacenter.com

– Du 18 au 23 sept à Orlando : Global Peace Film Festival. Un festival du film qui met l’accent sur des sujets autour des conflits et des méthodes non violentes pour les résoudre.

www.peacefilmfest.org

– Le 22 septembre à Oakland Park : Latin Fest. Festival pour célébrer la culture latine à travers la gastronomie, la musique et la danse. www.oaklandparkfl.gov

– Le 22 et 23 septembre à St Augustine : Sing Out Loud Festival. Festival du spectacle vivant. Plus de 100 artistes nationaux, régionaux et locaux se produisent dans une douzaine de lieux de la région. www.singoutloudfestival.com

– Du 22 septembre au 1er octobre à Fort Myers : Island Hopper Songwriter Fest. Festival qui célèbre les auteurs-compositeurs-interprètes du monde. Programme avec des artistes de renommée internationale. www.island-hopperfest.visitfortmyers.com

– Le 23 septembre à Coconut Grove : Miami Coconut Grove Summer Craft Beer Festival. www.eventbrite.com

– Le 23 septembre à Melbourne : Space Coast Pride Festival + Parade. Festival LGBTQ+. www.spacecoastpride.org

– Le 23 septembre à Tampa : Dessert Wars. Festival des desserts. www.dessert-wars.com

– Les 23 et 24 septembre à Miami : Feel Good Music Fest. Festival de musique. www.feelgoodmusicfest.com

– Le 27 septembre à Miami : FilmGate Festival Music Videos. www.eventbrite.com

– Du 29 septembre au 1er octobre à Pensacola : Pensacola Seafood Festival. Festival autour des fruits de mer avec dégustations et activités. www.pensacolaseafoodfestival.com

– Du 29 septembre au 1er octobre à Fort Myers : Millennial Oktoberfest. Festival autour de la bière. www.millennialbrewing.com

– Le 30 septembre à Orlando : Lake Nona VegFest. Festival vegan. www.facebook.com

– Le 30 septembre à Pensacola : Pensacola Dragon Boat Festival. www.pensacoladragonboatfestival.com

