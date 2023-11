Quels produits peut-on passer à la frontière depuis le Canada vers les Etats-Unis : nourriture, médicaments…

La question est souvent posée sur les réseaux sociaux. La liste des articles est en fait très longue : tout est passé en revue. On va essayer de vous l’expliquer de la manière la plus courte possible, mais vérifiez si vous n’êtes pas certain : c’est de votre responsabilité ! Attention, la plupart du temps à la frontière terrestre on vous demandera si vous transportez des aliments et les douaniers peuvent vous tester en posant une question sur vos connaissances de vos droits en la matière. « Avez-vous des fruits ou légumes avec vous » ? Si un contrôle s’ensuit et que vous avez des aliments non-autorisés, ils seront saisis.

Petite précision habituelle : vous n’avez pas le droit de passer la frontière avec des armes ou avec des drogues comme le cannabis, c’est considéré comme un acte criminel, même si votre lieu de départ et/ou de destination en accepte l’usage. C’est vrai dans les deux sens, et c’est également vrai pour les produits contenant du cannabis. Pour les produits médicaux consultez les sites gouvernementaux).

Les médicaments peuvent entrer aux Etats-Unis avec une ordonnance traduite en anglais.

Pour entrer aux USA :

Pour les animaux domestiques, il faut un certificat du vaccin contre la rage, traduit en Anglais. Votre vétérinaire peut vous le fournir. Comme pour les autres aliments, la nourriture pour animaux doit être dans un emballage fermé et comprenant une étiquette avec l’origine et les mentions légales. Ils ne doivent pas contenir d’agneau.

Pour l’alcool, il faut être majeur et que ce soit en quantité « raisonnable ». Par ailleurs, considérez le coût de carburant supplémentaire pour transporter la marchandise : il y a magasins moins chers et bien achalandés en Floride !

Pour les viandes, il faut que l’origine soit inscrite sur l’emballage. Les produits contenant du mouton, agneau ou chèvre sont interdits, tout comme la viande sauvage. Les œufs et le poulet peuvent poser problème (grippe aviaire).

Si vous ne voulez pas d’histoire avec les fruits et légumes entiers, sans embalages, évitez d’en apporter, mais sinon il vous faut obligatoirement les présenter au douanier.

Sont acceptés : les conserves (avec emballage), les produits de boulangerie, certains fromages ; avec emballages (mentionnant la provenance) : les fruits séchés, noix et amandes grillées (hors de leur coque), condiments, vinaigre, huile, épices, miel, sirop d’érable, café, thé, poisson, chocolats et bonbons, nourriture pour bébé, y compris le lait, mais pas celui pour adultes.

Les produits agricoles importés au Canada ne peuvent pas passer la frontière vers les USA. C’est le cas pour ce qui est tropical : bananes, noix de coco, avocats, ananas, mangues, papayes, oranges et mandarines etc… Pour les bois et les plantes, généralement ce n’est pas possible.

La page du gouvernement américain : www.help.cbp.gov/s/article/Article-1273

Pour entrer au canada le détail est ici : www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/declare-fra.html

