Karine Martinez est la nouvelle directrice exécutive de la Chambre de commerce Canada-Floride

Karine Martinez vient de prendre officiellement ses fonctions de directrice de la Chambre de Commerce Canada-Floride. On vous la présente : Karine est native de Montréal,a avec des origines cubaines et égyptiennes. Elle a grandi à Boucherville (Rive-Sud de Montréal) et a passé les dernières 15 années à Ste-Dorothée sur la Rive-Nord. « Je suis arrivée en Floride en juillet 2022. Je demeure à Kendall présentement, et je parle couramment anglais, français et espagnol. Mon expérience de travail est principalement en développement des affaires dans le secteur manufacturier au Québec ; je viens de la grande et la petite entreprise. Mes objectifs principaux sont de faire croître cette merveilleuse chambre, de créer des connections d’affaires en B2B, de faire rayonner nos membres et de créer des ponts avec les autres chambres à Miami ! »

Karine Martinez est aussi diplômée de l’université Concordia, John Molson School of Business en Commerce International, et elle a un certificat en tant que consultante en immigration pour le Canada. Ses autres passions : la médecine traditionnelle chinoise, les animaux, et la nature !

Pour tous besoin avec la chambre Canada Floride : karine.martinez@canadafloridachamber.com

www.canadafloridachamber.com

