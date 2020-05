Miami vient de recevoir le label French Tech !!!

Treize nouvelles communautés ont reçu ce 4 mai le label French Tech (1), dont Miami, où la communauté French Tech va désormais pouvoir apporter son soutien aux entrepreneurs souhaitant développer leur start-up en Amérique du Nord et du Sud, mais aussi pour attirer les talents vers la France !

Dans leur communiqué, les porteurs du projet French Tech rappellent que, « Loin des clichés, Miami est en réalité la seule ville offrant une porte d’entrée vers les Amériques ! La Floride bénéficie d’un système de taxes très attractif, d’une localisation centrale et très bien desservie sur le continent Amérique, d’un climat agréable toute l’année permettant l’accueil de nombreux événements professionnels et des meilleurs talents d’Amérique Latine ou de villes saturées des Etats-Unis. Le tissu local se mobilise pour transformer Miami depuis une dizaine d’années seulement. Le potentiel est important et loin d’une compétition intense comme à New York ou Los Angeles.«

L’ambassadeur de France, Philippe Etienne, était venu en décembre dernier afin de soutenir cette initiative. Voir notre article de l’époque

Déjà plus de 100 membres

Soutenue par le Consulat général de France à Miami, voici l’équipe qui a promu ce projet de French Tech Miami et qui va s’en occuper :

Stanislas Coignard, co-fondateur de S4M, Americas CEO (2).

David Azar, Co-Foundateur de NOUGA (Insurance).

Rachel Raynaud, Executive Director de la FACC Miami.

Eric Tourtel, SVP et créateur de Teads Latam (Advertising).

Anthony Ginter, Président de Waterdiam (Agro Tech).

Ilan Elbase, Managing Partner à Effective Capital (VC spécialisé dans la Tech).

Laurent Ruben, ex French Tech Los Angeles, Co foundateur de FABB, Digital Accelerator.

Noémie Heuland, Regional CFO Latam de SAP (Software).

D’autres candidats sont à l’étude pour devenir membres ou partenaires de la communauté avec un premier point de rendez-vous accessible sur Linkedin : French Tech Miami où plus de 100 membres ont déjà rejoint la communauté des entrepreneurs de la « tech » française de Floride. Dans son communiqué de presse officiel, la Mission French Tech insiste : « Nous sommes impatients de les accueillir à un moment crucial pour l’écosystème de la French Tech : il y a en effet beaucoup à faire pour accompagner les entrepreneurs français dans cette période complexe et inédite, tout en portant largement les valeurs auxquelles nous croyons. Plus que jamais, l’importance d’avoir un réseau puissant de communautés à travers le monde est démontrée. »

Un projet aligné avec la Mission French Tech, autour de trois missions

La French Tech rappelle les trois missions qui seront les siennes à Miami :

La communauté

Recenser les entrepreneurs français de la technologie, basés en Floride.

Mettre en place les outils nécessaires à la mise en relation des membres.

Développer un rendez-vous mensuel.

Proposer un espace de co-working ou un système d’accueil d’entrepreneurs français chez des membres French Tech Miami.

Créer le lien avec d’autres French Tech US, New York, Boston, Mexico, Sao Paulo, mais aussi Paris et Tel Aviv, ainsi que les nouvelles communauté de Guadeloupe et Guyane.

Assurer la rencontre des entrepreneurs avec des fonds d’investissements.

La visibilité

Développer des outils de communication (réseaux sociaux, newsletter, …).

Assurer la présence de French Tech Miami sur les événements à Miami, pour y accueillir les entrepreneurs French Tech à moindre coût (achat de tickets à prix négocié ou présence d’un stand accueillant plusieurs entrepreneurs de la French Tech Miami).

Créer un lieu physique pour la French Tech Miami.

Talents

Créer le lien entre les entrepreneurs français et les écoles :

French Tech Miami <> MDC, UM, FIU

French Tech Miami <> Ecole 42, HEC, INSA, EPITA, EPITECH, …

Programme de formation dans les écoles et d’accueil des étudiants dans les entreprises French Tech à Miami.

Inviter et accueillir les délégations étudiantes à Miami.

Promouvoir les visa Français pour les talents américains ou sud-américains.

– 1 – Parmi les 13 nouvelles villes labellisées il y en a 8 à l’international (Bogota, Raleigh – Research Triangle, Kiev, Malaisie, Miami, Philippines, Prague et Toronto) et 5 en France (Guadeloupe, Guyane, Nouvelle Calédonie, Périgord Valley, Pays Basque).

– 2 – S4M (AdTech) est un pur produit French Tech avec une collaboration Business France depuis 2016, la Banque Publique d’Investissement au capital, classée chaque année dans le top 100 du classement Frenchweb FW500 et Fast 50 Deloite, actuellement sélectionnée dans le French Tech 120.

