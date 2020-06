Les Français de Floride se dotent d’un « Organisme Local d’Entraide et de Solidarité » (OLES)

Voici une nouvelle structure en Floride, un OLES qui a été dénommé « Entraide Floridienne – Florida French Relief Association ». Les OLES existent dans différents endroits du monde (il y en a un important à New-York), et ils peuvent ainsi assister les Français en cas de violences conjugales ou familiales, pour certaines démarches administratives ou des aides ponctuelles, pour également faire de l’orientation sur les aides médicales. Ils pourront pour cela bénéficier de plusieurs milliers d’euros d’aides de la France, mais aussi de dons.

Le président de la structure est Frédéric Bernerd, un Français, infirmer de 44 ans qui réside à Miami-Dade (1). Le site internet Entraide Floridienne précise que l’association est en cours d’obtention du statut d’association caritative et que « sa création fait suite à un constat simple : la population française en Floride est de plus en plus importante, de même que le nombre de visiteurs. Le nombre de Français en difficulté est lui aussi en augmentation constante alors que les moyens d’intervention disponibles sont limités. L’Entraide Floridienne agit en complément de l’aide sociale mise en œuvre par le Consulat général de France à Miami.«

Et avec la crise du Covid-19, on peut même être certains que les cas de détresse vont se multiplier.

Outre Frédéric Bernerd à la présidence, le bureau est composé d’Alexandrine Malfanti et Paul McKenna en vice-présidents, Cécile Lacheteau est secrétaire, et Olivier Sureau en est le trésorier.

Rappelons que jusqu’à présent il y avait (et il y a toujours) des Français qui sont par ailleurs impliqués dans l’aide à leurs compatriotes en Floride, comme les consuls honoraires (voir nos articles sur ceux de Tampa et Orlando), Miami Accueil et l’Union des Français de l’Etranger (UFE) qui sont deux des plus importantes associations de Français en Floride et qui font (entre autres) des dons à certaines personnes dans le besoin et des opérations caritatives (dons de nourriture…). Sans compter les initiatives sur Facebook etc…

Le site internet de l’OLES : www.entraidefl.org

– 1 Frédéric Bernerd était aussi candidat aux élections consulaires de mai 2020 (reportées pour cause de Covid) en deuxième position sur la liste de Laure Pallez.

