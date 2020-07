« Nine » pourrait toucher la Floride en état de tempête tropicale

Une dépression tropicale baptisée « Nine », approche actuellement de l’Arc Antillais, et elle est analysée par le NHC (National Hurricane Center) comme prenant la direction de la Floride où elle atterrirait alors samedi soir en état de « tempête tropicale ». Bien entendu, cette tempête a comme toujours bien le temps de changer à la fois d’intensité et de trajectoire, même si d’année en année les prévisions du NHC sont de plus en plus précises.

Rappel pour les nouveaux habitants de la zone caraïbe : une « tempête tropicale » est un phénomène cyclonique d’un niveau inférieur à celui d’un ouragan (mais la tempête peut monter en intensité et devenir un ouragan). La plupart du temps, à ce moment de l’année, les ouragans sont potentiellement moins intenses qu’à partir du milieu du mois d’août. Mais il faut toujours être vigilant.

