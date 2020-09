Tampa : La chambre de commerce FRAMCO se restructure sur de nouvelles bases

En juin dernier FRAMCO (French American Business Council of West Florida) avait récemment renouvelé son board et changé de président, et la nouvelle équipe a de belles ambitions, à la hauteur de cette grande aglomération floridienne qu’est Tampa Bay.

Communiqué de presse :

2020 est un tournant dans l’histoire de FRAMCO, après 25 ans d’existence et deux dernières années difficiles, un nouveau board vient d’être élu avec pour ambition de redynamiser l’association.

Christian BRECHOT : President www.linkedin.com/in/christian-brechot-0a76429/

Alexandre NAVARO : Vice-Président www.linkedin.com/in/alexandre-navarro-600b7825/

Sylvain PERRET : Trésorier www.linkedin.com/in/sylvain-perret-florida/

Damien LEROUX : Directeur en charge du Développement et relations extérieures. CEO of Corsi and Leroux Group LLC Shipping and Freight Company / Relocation Services / International Moving.

Joyce MICHELE : Directrice www.linkedin.com/in/joycemichelerathle/

David BARNHILL : Directeur service juridique www.linkedin.com/in/david-barnhill-tax/

Yova BOROVSKA : Secrétaire www.linkedin.com/in/yova-borovska-029a0a22/

Alain OUELHADJ : Conseillé spécial

La nouvelle équipe travaille au développement d’un nouveau projet autour de 4 principaux axes :

Moderniser l’organisation afin de l’orienter vers un modèle de CCI France International à l’image d’autres chambres franco-américaines aux USA ; avec pour but d’accompagner des projets et des sociétés européennes voulant s’installer dans la région de Tampa ou sur l’ouest de la Floride.

Développer des synergies et partenariats entre les représentants du gouvernement français aux États-Unis, les autres French American Chamber of Commerce implantées aux USA ainsi que certaines institutions hexagonales/européennes comme Business France.

Créer un réseau d’entreprise franco-américaine sur Tampa et l’ouest de la Floride, small-medium-big businesses, afin de développer les activités et les interactions commerciales.

Proposer un ensemble de service et d’accompagnement aux entreprises

Les développements et travaux actuels :

Simplification de l’organisation interne de l’association avec un fonctionnement plus efficient.

Recrutement des nouveaux membres et entreprises actives de Tampa jusqu’à Naples (Grandes Entreprises Françaises et surtout Small Business). contact@framco.org

Mise en place un nouveau branding et une nouvelle image pour mieux communiquer et offrir une plus grande visibilité à l’association et ses adhérents.

Mise en place d’une stratégie digitale : modernisation du site web, accès pour les membres, référencement et réseaux sociaux, CRM.

Création de synergies, de partenariats et d’offres promotionnelles entre nos entreprises adhérentes.

Mise en place de networking mensuel sur Tampa entre nos membres.

Organisation d’évènements : 14 juillet Beaujolais Nouveau Business Breakfast 1 fois par mois Soirées évènementielles 2 fois par an. Séminaires entreprises avec intervenants FRANÇAIS et AMERICAINS de grands groupes industriels et politiques.



Création de business services tel que : Business plan Marketing Solution de déménagement, freight et shipping Immigration Attorney Business Attorney Comptabilité Assurance Création de site internet Domiciliation d’entreprise Formations crées par FRAMCO ou offre d’e-learning CCI France International. Recrutement / RH Accompagnement des entreprises sur les demandes de subvention STAFE / VIE.



Pour toute demande de renseignements ou adhésion : contact@framco.org

Nouvelle Adresse :

FRAMCO

400 N Ashley Dr

Ste 1900

TAMPA, FL, 33602

contact@framco.org

www.framco.org

