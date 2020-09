Grand Café-Rencontre de la Rentrée de Miami-Accueil en septembre

C’est chaque année l’un des événements français de la rentrée à Miami, et ce sera l’occasion de se retrouver après six mois sans réelle possibilité d’organiser de grandes réunions : voici le traditionnel « Grand Café-Rencontre de la Rentrée » de l’association Miami Accueil, qui se déroulera :

Jeudi 17 septembre de 9h30 à 11h30

Il est gratuit pour tous, et vous pourrez y rencontrerez l’équipe de l’asso, et souvent un grand nombre de nouveaux arrivants à Miami. Voir communiqué et instructions ci-dessous.

COMMUNIQUE :

« Que vous soyez arrivés à Miami depuis longtemps, à peine installés ou sur le point de nous rejoindre, nous vous invitons le jeudi 17 septembre à notre premier rendez-vous de l’année, notre grand café rencontre de la rentrée en présence du consul général M. Laurent Gallissot.

Notre équipe vous accueillera avec le sourire et vous pourrez découvrir les activités proposées tout au long de l’année ainsi que les bénévoles qui les animent.

Nous prendrons les inscriptions pour les différentes activités et nous vous présenterons le programme de l’année à venir.

Cette manifestation sera organisée dans le strict respect des conditions sanitaires qui seront en vigueur. Elle aura lieu en extérieur uniquement, le port du masque sera obligatoire, et la distanciation sociale devra être respectée.

En raison des inquiétudes concernant le Covid-19 et par courtoisie envers les participants, veuillez ne pas assister à cette manifestation si vous présentez des symptômes de rhume ou de grippe ou si avez été exposé au virus.

RSVP avant le 11 septembre 2020 via le lien d’invitation Eventbrite.

ATTENTION : Confirmez ensuite votre venue en nous envoyant un e-mail (miamiaccueil.inc@gmail.com). L’adresse de l’événement vous sera communiquée après confirmation de l’inscription.

Très peu de places de parking dans la rue, merci de privilégier Uber, Lyft ou le covoiturage.

Pour des raisons de sécurité, seuls les adultes seront admis à la résidence consulaire.

