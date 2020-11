« One night in Miami » : le cinéma se penche sur la célèbre rencontre de février 1964 entre Cassius Clay, Malcom X, Sam Cooke et Jim Brown

La critique est bonne pour ceux qui ont déjà eu la chance de voir « One Night in Miami ». La nuit en question, c’est celle du 25 février 1964. Ce soir-là, un certain Cassius Clay va ravir le titre de champion du monde de boxe poids-lourds à Sonny Liston lors d’un combat qui restera comme l’un des plus légendaires de l’histoire, et s’étant précisément déroulé à Miami Beach. Mais la ségrégation est là, et les Noirs n’ont pas d’endroit pour demeurer près de la plage. Tout champion qu’il est devenu, Cassius Clay doit alors refranchir le pont, pour aller faire la fête avec ses amis au Hampton House Motel du quartier de Brownsville dans la ville de Miami. (Ce motel existe d’ailleurs toujours avec chaque mois des concerts et magnifiques soirées célébrant l’héritage afro-américain de Miami). Devenu musulman quelques années auparavant, le jeune homme va dans neuf jours changer de nom pour devenir « Muhammad Ali ». Que s’est-il passé entre temps, ce soir-là, au Hampton Motel, alors que le leader Musulman Malcom X est présent, tout comme le chanteur saoul Sam Cooke (dix mois avant sa mort), ou la star de football Jim Brown ?

Le film One night in Miami reprend la trame de la pièce de théâtre à succès qui a romancé et tenté de deviner ce qui a pu se passer entre ces superstars des années 1960 qui allaient marquer à jamais leur époque.

Le film est réalisé par Regina King et pour acteurs principaux : Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge et Leslie Odom Jr.

Le film sort dans un nombre limité de salles le 25 décembre, puis le 15 janvier sur Amazon Prime.