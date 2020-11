Le premier parc à neige de Floride ouvert au nord de Tampa

Snowcat Ridge vient d’ouvrir ses portes à Date City, c’est à dire à 34 minutes au nord de Tampa, et un peu plus loin quand on arrive d’Orlando, mais en tout cas pile au milieu de… nulle part.

Il faut dire Snowcat Ridge a déjà coûté 1 million de dollars et cinq années pour le fabriquer. Ca mesure 18 mètres de haut, et 122 de long, donc bon… c’st pas immense, mais il n’y a pas le choix : pour le moment c’est la seule piste pour faire des glissades en Floride !

Après la descente, on peut soit remonter en ascenseur soit aller prendre un chocolat chaud au « village » alpin en bas de la piste de luge. Il y a aussi un grand igloo plein de neige pour faire des bonhommes et de jeux pour les enfants !

La piste ne pourra pas rester ouverte quand les températures dépasseront 26°C.

27839 Saint Joe Road – Dade City

www.snowcatridge.com

