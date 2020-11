Pour vos problèmes masculins (surpoids, dysfonction érectile, testostérone, arthrose, douleurs ….) il y a une clinique francophone en Floride : Simple Men’s Health !

C’est nouveau, depuis l’été 2020, le Dr Fabien David Mathieu DC – fort de ses 25 années d’expérience en France – a ouvert une clinique à West Palm Beach (Floride) dédiée aux problèmes masculins : Simple Men’s Health. Si vous avez des problèmes liés à l’avancée en âge, douleurs, baisse de vitalité, de libido ou d’érection, ou tout autre trouble lié au vieillissement, ou si vous avez besoin d’un chiropracteur, il y a désormais des bons traitements pour cela… et en français !

LE DR FABIEN DAVID MATHIEU

Le Dr Mathieu a 25 ans d’expérience, et il est connu pour ses conférences internationales sur les problèmes de santé liés au vieillissement, il a créé deux centres médicaux (Centre LEVEL) à Dijon et à Lyon avant de s’installer aux Etats-Unis. Il a démarré comme chiropracteur (diplômé en Californie, et aujourd’hui licencié en Floride) avant d’élargir son champ de compétences aux autres problèmes liés à l’âge, en médecine fonctionnelle, anti-âge et régénératrice. « Le corps humain étant le même dans tous les pays, nous avions beaucoup de demandes aux Etats-Unis pour régler les problèmes masculins. En Floride nous avons à la fois beaucoup de personnes âgées, beaucoup de sportifs, et en règle générale une croissance démographique forte, donc il était assez intéressant de s’installer ici, d’autant que nous avons des clients qui viennent de tout le pays, aussi bien Los Angeles que New-York, et les conditions d’accueil en Floride sont parfaites pour les accueillir. Voilà comment nous avons choisi West Palm Beach, avec une équipe américaine qui existait déjà, mais auxquelles nous avons apporté notre savoir faire complémentaire. » Sa philosophie peut se résumer ainsi : « se sentir mieux, plus jeune et plus performant ».

UNE METHODE ANTI-AGE GLOBALE

N’allez cependant pas croire que les soins sont extrêmement chers « nous nous sommes positionnés afin d’être abordables sur ce marché. Il y a certains cas très spécialisés, notamment les douleurs des sportifs, mais sinon pour les problèmes d’érection ou de testostérone, comme vous le devinez, ça peut arriver à n’importe qui dès quarante ans. D’ailleurs, nos clients canadiens ou français peuvent aussi se faire rembourser certains traitements spécifiques par la sécurité sociale ».

La méthode du Dr Mathieu renvoie à l’âge des personnes : « certains problèmes doivent être pris en compte de manière globale. Par exemple, si un patient commence à avoir mal à une jambe, qu’il est en surpoids et qu’il a cinquante ans… très souvent ce n’est pas en traitant la douleur qu’on va arrêter le problème. Il faut considérer son état fonctionnel et structurel, sa nutrition, son activité physique etc… et aborder une médecine préventive anti-âge afin que le problème ne dégénère pas en condamnant son autonomie, ses déplacements, ses activités professionnelles ou de loisirs et que cela n’arrive pas à l’autre jambe, puis le dos et que tout le reste du corps commence à poser problème. Avec une approche complète, la moins invasive possible, en ciblant une approche multidisciplinaire et globale on optimise les résultats. » Et, si la vieillesse peut être un « naufrage », on sait aussi aujourd’hui que ce n’est pas une fatalité. « C’est un plaisir d’aider mes patients à vieillir, pour eux de ne plus souffrir de douleurs chroniques ou d’incapacités est mon leitmotiv ».

Comme le montrent les nombreux témoignages sur sa chaîne Youtube, le Dr Mathieu a la réputation de trouver des solutions à des personnes pour lesquelles la médecine traditionnelle était en échec.

PROBLEMES ERECTILES ET DE TESTOSTERONE

Il y a aussi des sujets masculins plus durs (sans jeu de mots) comme celui des dysfonctions érectiles, de l’éjaculation précoce ou d’une baisse du niveau de testostérone etc… « La science a progressé et il y a désormais différentes sortes de traitements non invasifs ou d’injections pour y faire face de manière assez naturelle. Il faut faire très attention aux déficiences de testostérone qui peuvent induire une perte de masse musculaire, de vaillance, mais aussi provoquer de l’irritabilité, des sauts d’humeur et bien évidemment des troubles sexuels, une baisse de libido et une éjaculation précoce. »

AUTRES PROBLEMES LIES A L’AGE

Bien évidemment, le centre médical traite tous les problèmes de douleurs musculaires ou de problème de postures, de mal de dos, hernies discales, traitement du surpoids, d’arthrose etc… : regardez sur le site internet. Vous y verrez aussi les différentes thérapies possibles, comme l’utilisation du PRP (plasma enrichi en plaquettes), des cellules souches (stem cell), de la thérapie par ondes de choc, ou par vibrations haute ou basse fréquence (andullation), du laser thérapeutique, de la photothérapie infrarouge, ou d’un accompagnement sur un programme minceur personnalisé en cure de 30 à 90 jours…

Simple Men’s Health

Tél : 561-594-0551

5405 Okeechobee Blvd, #205, West Palm Beach, FL 33417

www.youtube.com/user/CHIRODIJON

www.youtube.com/channel/UCQFbUtVwwflTnGe_N_VxZvA

www.simplemenshealth.com