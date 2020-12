Evénement climat en Floride pour le 5ème anniversaire des Accords de Paris, organisé par le Consulat de France

Le Consulat de France organise un webbinaire sur la « Biodiversité en Floride : Un échange sur les défis et les solutions mises en place« , avec notamment la participation de Daniella Levine Cava, maire de Miami Dade. Une session de question-réponse permettra au public d’échanger avec les intervenants.

Cet évènement virtuel qui se déroule le 10 décembre 2020 à 11H00 est ouvert à tout public et gratuit, les inscriptions sont ouvertes à cette adresse : https://zoom.us/webinar/register/WN_BcI0cdB4Qwa_1J65nDrBug

Modéré par Alex Harris, journaliste du Miami Herald, ce séminaire organisé par le Consulat général de France à Miami se tient pour marquer les 5 ans de la signature de l’Accord de Paris sur le climat, un premier accord universel reconnu comme indispensable à la préservation des écosystèmes planétaires et des conditions de vie des populations. Ce webinaire va traiter des défis auxquels doit faire face la Floride et s’intéresser plus particulièrement aux solutions développées localement pour préserver la biodiversité.

Participants et thèmes :

Le Consul général, Laurent Gallissot, traitera des actions menées par la France dans la lutte contre le changement climatique depuis la signature de l’Accord passant par la mise en place de solutions innovantes favorisant l’usage de la technologie et la coopération internationale.

Daniella Levine Cava, nouveau maire de Miami Dade, Mme Caroline Lewis, Fondatrice du CLEO Institute, M. Todd Crowl, Directeur de l’Institut de l’Environnement de l’université internationale de Floride (FIU) et M. Diego Lirman, Professeur de biologie marine et d’écologie à l’université de Miami (UM) présenteront ensuite les solutions pouvant être proposées et mises en place par les pouvoirs publics, les membres de la communauté scientifique et les activistes pour préserver les écosystèmes locaux, aujourd’hui très fragilisés.

Véronique Sallin, fondatrice d’IMG Entreprises, installée dans la région d’Orlando, interviendra en tant que Chef d’entreprise pour traiter des solutions respectueuses de l’environnement que sa société développe.

