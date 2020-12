Orlando : Sylvain Perret devient président de FABCO (French American Business Council) !

Voici une nouvelle « choc » pour la communauté française d’Orlando : Sylvain Perret vient d’être nommé président par le board du French American Business Council of Orlando (FABCO). On peut parler de « choc » car ça faisait pas loin de 15 ans que Brigitte Jensen en était présidente. Mais, dans un communiqué, FABCO explique que le temps de la transition est arrivé : « Sylvain Perret, entrepreneur depuis 10 ans à Orlando, a marqué sa volonté de prendre la suite et d’amener d’autres projets à l’association et a été élu par le board. Brigitte et Sylvain insistent sur leur volonté de travailler ensemble à ce projet et Brigitte reste d’ailleurs Présidente d’Honneur tant qu’elle le désirera, très impliquée dans la transition, en vertu de la somme de services rendus à l’association au long de ces 15 années. » Brigitte Jensen demeure aussi, bien entendu, Consul Honoraire de France dans la région de la Floride Centrale, tâche bénévole à laquelle elle consacre énormément de temps chaque année comme tous les Français de la région le constatent régulièrement.

Sylvain tient d’ailleurs à remercier Brigitte pour son énorme implication au long de ces années et évoque aujourd’hui plusieurs axes pour l’avenir :

– Aucune rupture avec la gestion précédente : l’équipe actuelle reste en place et les événements de networking qui ont fait la renommée de FABCO continueront à exister avec les mêmes personnes en charge. Un nouvel événement original sera d’ailleurs annoncé très prochainement.

– Progressivement, de nouveaux types d’évènements seront proposés : Petits déjeuners business, conférences, rencontres d’entrepreneurs

– Des services en relation avec Business France et la Chambre de Commerce Internationale à destination des entrepreneurs français seront ajoutés mais aussi des services à destination des entreprises Américaines visant le marché Français,

– Un renforcement des relations avec d’autres chambres de commerces françaises aux USA : New York, Miami, Los Angeles, mais aussi en France : Paris, Lyon, Marseille… ainsi que les Chambres de Commerce étrangères présentes à Orlando.

Ce programme représente beaucoup d’investissement personnel dans les années à venir pour l’équipe de FABCO mais c’est le moins qu’on puisse attendre vis à vis d’une ville qui est l’une des premières destinations touristiques dans le monde, mondialement connue aussi dans la technologie et qui est le domicile de près de 5000 français. »

Sylvain Perret est principalement connu en Floride pour son agence de business brokerage Objectif USA située dans l’Est d’Orlando.

Le nouveau board de FABCO :

– Sylvain Perret, président

– Isabelle Tran, vice-présidente

– Valérie Perez, trésorière

– Célyne Donadi Parage, secrétaire

– Sandrine Burke, Isabelle Chauffeton, Laurence Laffont, Théo Desmulier, Pierrette Favreau sont board directors, chacun chargés de missions spécifiques.

