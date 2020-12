Ivanka Trump et Jared Kushner achètent à Miami Beach

Apparemment le couple aurait acquis un terrain vierge vendu par le chanteur Julio Iglesias pour 28 à 30 millions de dollars sur cette île au nord Miami Beach (au niveau de Surfside) sur la baie de Biscayne surnommée « billionaire’s bunker » et où se trouvent 27 maisons plus un golf.

S’ils achètent ici, ce n’est pas pour se rapprocher du patriarche : Miami Beach est à plus de 100km de Palm Beach où habite Donald Trump. Non, ici les observateurs sont plutôt intéressés par la spéculation politique qu’immobilière, et l’avenir que pourraient s’y donner un des couples les plus médiatiques des Etats. S’ils avaient atterri en Floride pour des raisons familiales, ils seraient peut-être plutôt allés 100km plus au nord, là où demeure Donald. Certains prêtent en fait à Ivanka ou à Jared la volonté de se saisir d’un des deux postes de sénateurs de Floride. Problème, ils sont tous deux détenus par des trumpistes : Rick Scott (trumpiste historique) et Marco Rubio (trumpiste rallié). Ce qui est certain, c’est que, d’une manière ou d’une autre, le couple Ivanka-Jared est beaucoup trop jeune pour qu’on ne réentende pas parler d’eux !