Roman « Irma et les autres » : des destins mêlés par un ouragan à Miami Beach

Voici avec un peu de retard la recension du roman d’Anna Alexis Michel : il est sorti le 1er mai 2020… date à laquelle Le Courrier était exceptionnellement interrompu suite au confinement. Pourtant le titre nous avait interpellé, autant que tous ceux qui étaient présents en 2017 en Floride et qui ont croisé « Irma ». Le 9 septembre de cette année-là, après avoir dévasté les Antilles, cet ouragan approche de Miami. Son œil passera un peu au sud, sur les îles Keys, mais Miami sentit alors très fort le souffle passer, et se retrouva plongée dans le noir suite aux coupures de courant, avec internet qui disparaît en même que la batterie du téléphone portable se vide. Face à l’angoisse de l’ouragan qui arrive, alors que Miami Beach doit être évacuée, Anna-Alexis Michel fait s’entrecouper quatre destins de femmes qui restent sur place, face aux danger, et ce pour des raisons différentes. L’une est là avec son jeune fils, la deuxième avec son amant, la troisième avec son mari et la dernière avec un étrange stagiaire….

Par delà les aspects psychologiques et la descriptions de personnes qui rappellent celles qu’on peut croiser vers South Beach, Anna Alexis Michel aborde aussi des problématiques comme le réchauffement climatique et la montée des océans ; phénomènes qui deviennent importants, surtout quand on a vu un ouragan progresser sur la mer dans sa propre direction.

Les angoisses liées aux ouragans sont un classique de Floride, exploré par exemple (mais de manière très différente) par Bogart dans le film Key Largo.

Née à Bruxelles, Anna Alexis Michel réside depuis longtemps à Miami Beach, où elle est bien connue de la communauté francophone. Le livre est finaliste 2020 du prix Plume du Juri de Plumes Francophones.

Irma et les autres, 186 pages.

www.annaalexismichel.com

