Êtes-vous favorables à l’ouverture d’une école française à Orlando ?

Les Samedis Français ont été lancés par Axelle Gault à Orlando pour la rentrée 2019. Axelle avait alors eu l’intuition que ça pourrait fonctionner, et aujourd’hui, deux ans plus tard, il y a plus de 40 élèves !

Or des villes beaucoup plus petites que la grande Orlando ont aujourd’hui une école bilingue française. Donc… la question se pose. « Oui il y une évolution naturelle vers la création d’une école franco-américaine où les enfants suivraient le cursus américain et celui de la France dès la maternelle/élémentaire« , assure Axelle.

Pour ce faire, nous avons créé un sondage à la population locale confondue sur leurs envies et besoins en terme d’éducation bilingue en français.

Voici le lien direct : https://forms.gle/tX8LBjzpZrTyzF4j9

Nous sommes là pour servir la communauté et offrir un programme éducatif adapté est donc très important. Plus nous aurons de réponses, plus nous aurons une idée de ce que les familles attendent d’un tel programme.

Contacts : SamedisFrancais@Gmail.com / téléphone 407-970-8450

www.samedisfrancais.com

www.facebook.com/SamedisFrancais/

