Canam a publié sa « Carte Desjardins Bank » 2021 des golfs de Floride !

Ca y est, la carte des golfs Desjardins Bank, publiée par Canam Golf, est sortie !

Et ça fait 15 ans déjà que Canam édite cette carte que vous pouvez retrouver gratuitement dans les succursales de Desjardins Bank en Floride, à Canam Golf, et dans un grand nombre de bonnes adresses de Floride.

Outil gratuit et indispensable pour se retrouver dans le Sud de la Floride, la carte de golf Desjardins Bank permet d’identifier tous les terrains (environ 90) où Canam Golf propose 365 jours par an de jouer à rabais. Et rappelons que l’adhésion à Canam est gratuite !

www.canamgolf.com

www.desjardinsbank.com

Entre autres partenaires de la carte : André Lauzier – Real Estate, Sonomad – Assurance voyage, Sylvie Roy – surveillance de propriété, Alain Pouleriguen – Dentiste, Richard’s motel – hébergement, Edwin Watts – boutique d’équipements de golf, Desjardins Bank – Banques/institution financière

PUBLICITE :