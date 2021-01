Les photos de Otakufest, le festival d’anime japonais de Miami

Toujours haut en couleur, mais cette année avec beaucoup plus de masques, (!!) Otakufest se déroule les 23 et 24 janvier 2021 à Miami. Voici nos photos de ce grand festival d’anime japonais !

Il y avait comme toujours toutes les dernières tendances japonaises et, en général, de l’anime : artistes graphiques, magasines, posters et collectors, mais aussi et surtout un incroyable public qui met l’ambiance et se costume de manière toujours plus excentrique !

www.otakufest.com

Courte vidéo d’ambiance d’Otakufest Miami :

Galerie photo d’Otakufest Miami :

(cliquez sur une photo pour agrandir la galerie) :

