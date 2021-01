Pour des tests PCR Covid réalisés en 3 heures en Sud Floride : FG Rapid Results

Si vous voulez la certitude d’avoir des tests rapidement : c’est le métier de FG Rapid Results qui dispose d’un centre à North Miami Beach (à quelques minutes de Broward et à 20 secondes de l’I95) et un autre à Stuart, ce qui est également pratique pour les nombreux résidents francophones de la région de Palm Beach ou Port St Lucie. En trois heures vous avez les résultats. (Ils font aussi les tests antigeniques, anticorps etc…).

Contact de FG Rapid Results

MIAMI-LAUDERDALE : 115 NW 167th St Unit 101, North Miami Beach, FL 33169

(305) 900-6252 – info@fgrapid.com – www.fgrapid.com

STUART : 2223 SE Ocean Blvd, Stuart, Florida 34996

(772) 214-1253 – www.fgstuart.com

Les tests PCR négatifs à la covid-19 sont désormais exigés des passagers qui prennent des vols internationaux (notamment vers le Canada et la France). Ils doivent obligatoirement être réalisés moins de 72 heures avant de monter dans l’avion. Problème : cette mesure a provoqué une cohue et des incertitudes en sud Floride comme ailleurs. En effet, s’il est possible de se faire tester gratuitement ou pour différentes sommes supérieures à 100$, d’une part il faut attendre de nombreuses heures pour les tests gratuits, mais en plus dans un très grand nombre de cas, rien n’est garanti. Certains pensaient que c’était le cas. Dans un groupe Facebook du Courrier, des Canadiens témoignent : « Je suis allé me faire tester au Terminal 3 de Fort Lauderdale à l’arrivée porte 311« , explique D. Boivert, « et ça m’a coûté 106US$. Rendu aujourd’hui à 12:30 pas encore de résultats, donc ils m’ont demandé de me faire retester car demain à 8:45 am sa dépassait le 72 heures requis donc j’ai manqué mon vol d’après-midi« . Il a eu de la chance, la compagnie aérienne lui a changé son billet. En réponse à son post, F. Berger commente : « La même chose est arrivée à mon ami la semaine dernière et la compagnie n’a pas changé son vol gratuitement« .

Grégoire, qui fait partie de l’équipe du Courrier, a dû prendre un billet pour aller en France en décembre : « Avec ma femme nous sommes allés faire un de ces tests gratuits où on attend des heures et qui sont censés être délivrés en « deux ou trois jours« . Mais au bout de deux jours on n’avait rien reçu. On a donc été à au FG Rapid Results de North Miami Beach et on a pu avoir nos résultats par email en trois heures. La prise en charge est directe à l’arrivée, il n’y a pas d’attente, pas besoin de sortir de sa voiture et aucune autre démarche sur place à part l’acte médical.

On a bien fait, car le premier test gratuit est arrivé complètement hors délai, au bout de 81 heures : on n’aurait jamais pu monter dans l’avion avec ça. Les sites qui annoncent des résultats en deux ou trois jours ne se rendent pas compte qu’on en a vraiment besoin dans ce délai. Et même s’ils le faisaient en 70 heures, on ne peut pas rester ainsi dans l’incertitude avec les bagages à l’aéroport. »

On peut prendre rendez-vous sur le site internet de FG Rapid Results, et ça coûte 250US$.

Les quatre associés de « FG » sont tous d’origine canadienne (1), dont le Dr Gershon Fink qui est aussi le directeur du laboratoire : « Il y a toujours des demandes de tests en urgence mais c’est vrai qu’avec la covid nous avons dû nous adapter à une très forte demande. Il y a les personnes qui souhaitent prendre l’avion, mais aussi un grand nombre d’employés dont les patrons exigent des tests. C’est notamment le cas dans les écoles quand il y a des cas de covid, il est demandé aux professeurs d’avoir des tests négatifs de coronavirus. Mais nous avons réussi à nous organiser pour conserver cette rapidité qui nous caractérise ! Notre objectif est d’offrir un accès très facile et sans accroc ; un service pratique, efficace, sans perte de temps, sans aucun compromis sur la fiabilité des tests, avec pour cela beaucoup d’employés pour prendre soin des patients. »

L’an passé le Dr Fink a été honoré par la Chambre de Commerce de Miami Beach en tant que « héros » des « first responder » pour son bénévolat et son dévouement à enseigner les gestes qui sauvent.

FG Rapid Results à d’autres services : ils se déplace si besoin et très rapidement à domicile ou au bureau pour effectuer des tests, et avec des résultats tout aussi rapides.

1 – Dr. Gershon Fink – Anesthésiste, Myriam Fink – Administratrice de centre médicaux, Dr. Yoram Gutfreund – Médecin urgentiste et Allison Gutfreund – Psychologue.