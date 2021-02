The French Bubble : un nouvel endroit français à Fort Lauderdale

A partir du 18 février, chaque jeudi de 10h à 18h, quatre françaises unissent leurs talents pour offrir une variété de services (et un endroit sympathique) où il y aura de l’art, avec la photographe Nathalie Renauld et l’artiste peintre Sandra Encaoua (dont on vous conseille les tableaux !), des cours de pilates ou de coaching avec Nathalie Garrison, ou encore d’acheter les vêtements créés par Nathalie Verre.

The French Bubble est au 2573 SW 30 Ter, Fort Lauderdale, et le site internet est www.thefrenchbubble.com

Photo ci-dessus, de gauche à droite : Nathalie Renauld – Sandra Encaoua – Nathalie Verre – Nathalie Garrison

