Les Canadiens ont nettoyé la plage de Hollywood en Floride (les photos) !

Hollywood Beach, est habituellement la plus francophone des plages de Floride. Cette année, il y a encore beaucoup de Canadiens, mais seulement les Snowbirds arrivés en début de saison, car les « purs touristes », ceux qui viennent à court terme dans les motels d’Hollywood, sont extrêmement peu nombreux cette année, en raison des restrictions sur les voyages. C’est néanmoins toujours un plaisir de se retrouver, et c’est la deuxième fois que le Consulat du Canada est à l’initiative d’un nettoyage de la plage nord, avec ses partenaires (dont la FACC et Le Courrier). La consule générale Susan Harper était entourée entre autres de la consule Natalija Marjanovic et de Georgette Pepper. Cette année le maire de Hollywood, Josh Levy, était venu prêter main forte, mais aussi une délégation du consulat de France avec Clara et Luisa. Pas de photo de groupe, néanmoins, cette année, puisqu’il fallait bien évidemment respecter la distanciation sociale.

Cette plage nord, elle n’est pas directement dans le centre commerçant, et pourtant la densité de déchets ramassés est toujours impressionnante, avec les classiques en plastique qui n’ont miraculeusement pas terminé dans l’estomac d’une tortue, mais aussi toujours quelques horribles surprises : ça fait toujours réfléchir à ce qu’on emporte à la plage, sachant qu’un grand nombre de ces déchets s’échappent involontairement des mains des plagistes.

Si vous faites partie d’une organisation ou en dirige une en Floride, vous pouvez vous aussi faire appel à cette association qui vous apportera tout le matériel : vous n’avez qu’à emmener vos membres. Il s’agit de www.volunteercleanup.org

Nos photos

Cliquez sur la première pour voir la galerie en grand :

