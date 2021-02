Aller de la Floride au Québec en avion + auto en période de covid-19 : l’aventure de Martin !

A la demande du Courrier, notre ami Martin a accepté de filmer de manière spontanée avec son téléphone (sans mise en scène superflue) son trajet entre le sud de la Floride et le Québec : une petite aventure avec un peu de stress !

Comme de nombreux Canadiens, il pratique chaque année ce chemin entre neige et soleil, mais cette fois ça aura été un peu plus compliqué en raison des règles édictées pour le passage de la frontière, bien évidemment à cause de la pandémie de covid-19. Martin a pris deux avions, puis est arrivé aux douanes au volant d’une voiture de location, et a terminé le trajet avec sa propre auto ! Nous le remercions de ce témoignage car des centaines de milliers de Snowbirds vont remonter vers le Canada dans les prochains mois et ainsi juger des possibilités dans cette situation complexe !

Heureusement, la vaccination progresse en Floride et le taux de contamination s’effondre : espérons que ce ne soit bientôt plus qu’un mauvais souvenir, et le périple de Martin (et des Snowbirds) un souvenir historique qui nous fera peut-être un jour sourire. Mais… pour le moment, voici ô combien il est compliqué pour un Canadien de retourner au Canada !

Détails des lieux du parcours de Martin :

Jeudi 18 fév. 2021 17h25:

FAST TEST NOW – 2067 NE 163rd Street, North Miami Beach, FL, 33162

Samedi Am – aéroport FLL-Hollywood

Vols FLL-WAS ensuite WAS vers Bangor, Maine

Détails:

IAD-Washington Dulles Intl.

BGR-Bangor Intl.

Hotel samedi soir 20 fév. au dimanche AM 21 fév.

Quality Inn Bangor Airport

250 Odlin Rd, Bangor, ME, 04401 United States of America

Douanes:

Canada Border Services Agency

CAD: 999 Hwy 173, Saint-Théophile, Quebec G0M 2A0

US: 2614 Alt Main Trail # A, Sandy Bay Township, ME 04945, United States

Rivière-du-Loup, Québec (Bas-Saint-Laurent)

Pohénégamook, Québec (Bas-Saint-Laurent)

