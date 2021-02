Expos et choses à faire à Miami (et sud Floride) en Mars 2021

Voici quelques dates à ne pas manquer en sud Floride durant le mois de mars 2021.

Certains événements sont repoussés ou annulés : CarnavalMiami, Ultra Music Festival, Miami Open, Nascar’s Ford Championship, Jazz in the Gardens, Renaissance Festival. Il semblerait assez difficile également de trouver une parade de la St Patrick aux Etats-Unis cette année (à Naples il y sur toutefois une parade de bateaux); Vérifiez tous les événements que nous annonçons, le mois dernier on avait prévu la Garlic Fest et en regardant sur leur site cette fois-ci ils l’ont repoussée d’un mois !

Du 27 février au 28 mars

Entraînement de printemps de baseball

Les Miami Marlins et les St Louis Cardinals s’entraînent et jouent au Chevrolet Stadium de Jupiter où ils affronteront cette année les New York Mets, Minnesota Twins, Houston Astros, Washington Nationals, et Boston Red Sox.

www.rogerdeanchevroletstadium.com/tickets-events/

Pour leur part, durant les mêmes dates, les Washington Nationals et les Houston Astros s’échauffent le poignet au Ballpark de West Palm Beach. Ils y affronteront New York Mets, St. Louis Cardinals, Miami Marlins, Minnesota Twins, Detroit Tigers, et les New York Yankees.

www.fitteamballpark.com/spring-training

Jusqu’au 13 mars :

Expo Alejandro Contrera

Dans cette nouvelle expo solo, Alejandro Contreras explore la mort et le changement, l’absence des êtres aimés.

Mindy Solomon Gallery

8397 NE 2nd Ave, Miami, FL 33138

www.mindysolomon.com/exhibition/alejandro-contreras-guelcome-to-my-bereaved-chimera-of-la-la-land/

Durant le mois de mars :

110e anniversaire de Tennessee Williams

Key West honorera l’écrivain (qui a résidé durant 34 ans sur l’île), avec certains événements qui seront décalés durant le reste de l’année (pour cause de Covid) mais d’autres qui seront bien au rendez-vous en mars. Visite de sa maison, photos, projections des films adaptés de ses romans, concours d’écriture etc… On le dira jamais assez : on a tous quelque chose en nous de Tennessee !

www.fla-keys.com/news/ article/10920/

www.kwahs.org/ education/twbc

Du 4 au 6 mars :

Winter Party Festival

Le festival LGBT de Miami Beach sera cette année virtuel.

www.winterparty.com

Du 5 au 14 mars :

Festival of the Arts Boca

Des auteurs, des musiciens : une vraie programmation, mais cette année ce sera 100% virtuel et gratuit.

www.festivalboca.org/

Les 6 et 7 mars :

South Florida Garlic Fest

On l’avait annoncé le mois dernier, mais ils l’ont décalé. Attention le nombre de place sera limité pour respecter la distanciation social : et vérifiez que la date soit maintenue (mais c’est un événement très sympa).

Jusqu’au 1er juin :

Expo Manolo Valdés

Le musée d’art contemporain de Doral organise cette monumentale exposition du sculpteur espagnol Manolo Valdés : treize endroits publics sont ornés de ces sculptures. Voir la liste des endroits sur le site internet :

www.dorcam.org/manolo- valdés-the-legacy

Du 12 février au 14 mars :

Illuminate Coral Gables

Il s’agit d’une mise en lumière de Coral Gables (sud de Miami) décrit comme une « exposition de classe mondiale », gratuite et à ciel ouvert. « World Class exhibit » à ciel ouvert. Les rues, espaces publics et bâtiments historiques, vont ainsi être transformés en musée par Lance M. Fung. Certaines illuminations seront des créations ancienne, mais aussi six nouvelles, par des artistes comme Carlos Estévez, Ruben Millares, Antonia Wright, Jonathan Perez, Sandra Ramos. De l’hôtel Colonnade à l’hôtel Biltmore en passant par l’hôtel de ville de Coral : il y en a partout !

Elles sont visibles du mercredi au dimanche, de 18h à 22h.

www.illuminatecoralgables. org

Le 7 mars :

15e Naples Bike Brunch

Il s’agit d’un événement familial, pour tous les niveaux, avec un parcours à bicyclette qui va de 8km à 160km, près des plages ou bien jusqu’à Ave Maria. Départ à 7h30 de :

Lowdermilk Park : 1301 Gulf Shore Blvd. N. – Naples, FL 34102

CONTACT : 239-777-7718

www.bikebrunch.raceroster. com

Du 15 au 21 mars :

The Greater Fort Lauderdale Food & Wine Festival

Plusieurs événements au programme, dont une soirée cocktails le 17 mars au nouveau Sistrunk Marketplace de Fort Lauderdale, puis le 19 une soirée « Elevated Cuisine Experience » à l’Atlantic Hotel, et encore le 20 mars une soirée dégustation au Young Circle de Hollywood, une journée familiale gratuite le 21, etc…

www.gflfoodwine.com/event- list/

Du 15 au 21 mars :

The Honda Classic

Les champions seront de retour au PGA National de Palm Beach Gardens pour cette belle épreuve sur The Bear Trap, le parcours créé par Jack Niklaus. Ils seront près de 150 à se disputer le prix qui s’élève cette année à 7 millions de dollars ! L’an passé il y avait eu 200 000 personnes à y assister !

PGA National Resort & Spa, 400 Avenue of the Champions, Palm Beach Gardens, FL 33418

www.thehondaclassic.com

Du 18 au 28 mars :

Collier County Fair

C’est la foire annuelle avec un grand nombre d’animations à :

Collier County Fairgrounds

751 39th Ave NE. Naples, FL 34120

www.colliercountyfair.com

Du 25 au 28 mars :

Palm Beach International Boat Show

L’an passé il avait dû être virtuel, mais en 2021 il est bien prévu pour se dérouler de manière un peu réorganisée afin que chacun puisse respecter les distances de sécurité, mais bel et bien sur les quais de West Palm. Des séminaires, des cours de pêche pour enfants, une centaine de cuisines différentes chez les vendeurs, des engins nautiques de toutes sortes, à commencer bien évidemment par les bateaux : le Lake Worth Lagoon retrouve des airs de fête cette année ! Les yachts et accessoires exposées représentent une valeur globale d’1,2 milliard de dollars US !

101 S Flagler Dr, West Palm Beach, FL 33401

www.pbboatshow.com/en/ home.html

Les 27 et 28 mars :

Naples Fine Art Show

Plus de 100 artistes professionnels de la région participent à cette expo avec jury, avec également une compétition pour les jeunes de 9 à 19 ans. Entrée gratuite. Il faut respecter les gestes barrières. C’est de 10h à 17h au :

Naples Italian-American Club

7035 Airport-Pulling Rd – Naples, FL 34109

www.hotworks.org/events/ naples-fine-art-show/

Les 27 et 28 mars :

Bataille à Narcoosee Mill

Il s’agit d’une « reconstitution » d’une bataille qi n’a jamais existé de la Guerre Civile américaine, mais ça permet tout de même de s’immerger dans l’histoire. C’est dans le Chisholm Park de Saint Cloud (près d’Orlando).

www.battleatnarcoosseemill.com

PUBLICITE :