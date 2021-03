Le nouveau « Club Français » de la Treasure Coast de Floride a organisé sa première soirée !

C’est au magnifique Elliott Museum de Stuart (Martin County), spécialisé dans les voitures anciennes, que le nouveau Club Français a organisé le 27 février une très belle première soirée, avec une cinquantaine de participants qui ont pu à la fois visiter le musée de manière privatisée et y dîner car il y a un restaurant sur place, à l’intérieur. La visite était organisée par le président du musée, Robert Steele et traduite par Deena Rahill qui a également faite une démonstration de ses talents de « thérapie sonore » !

Pour ceux qui ne connaissent pas la Treasure Coast, c’est sans aucun doute l’une des plus belles de Floride, et elle est composée des comtés de Martin (Stuart…), St Lucie (Fort Pierce…) et Indian River (Vero Beach…).

C’est Isabelle Isabelle Dubuisson qui en est à l’initiative après avoir créé un groupe Facebook. Le Courrier lui a demandé de se présenter : « Je suis directrice de production et je suis arrivée en Floride en 2001, à Port Saint Lucie avec mon mari. Nous avons installé les 1ères excursions guidées en jet-ski au Club Med de Sandpiper puis nous avons développé une marina à Key Biscayne,Miami. Ensuite nous avons créé une école de wakeboard, ski nautique, jet-ski storage, etc. Nous y avons également reçu de nombreux groupes. Petit retour en France de quelques années et de nouveau retour à Stuart en Treasure Coast ! Le constat est simple : en 10 ans le nombre de français a triplé ! J’ai retrouvé tous mes amis d’avant mais aussi rencontré de nouveaux français dans la région. Personne ne se connaissait alors cela m’a paru évident qu’il fallait créer le groupe des français de la Treasure Coast ! Et voilà, le groupe est né il y a quelques mois. Cela fonctionne très bien et il y a maintenant une vraie dynamique au sein de ce groupe.

Je suis contactée par d’autres restaurants et d’autres groupes maintenant pour développer des connexions et des échanges, et j’en suis ravie : il y aura d’autres événements à l’avenir !«

Parmi les personnes présentes on reconnaissait le conseiller consulaire Franck Bondrille, la championne de patinage artistique Sarah Abitbol et son mari Jean-Louis, sans oublier Francky l’Américain, venu en voisin !

A noter aussi la présence de Bernard Feuillebois qui a lancé un club de pétanque à Port Salerno et aimerait pouvoir l’étendre à Stuart et au Martin County. Vous pouvez contacter Bernard ici : 772 284 0520.

Pour le Club Français de la Treasure Coast, contactez Isabelle au : 772 240 0190. Et bien entendu, rejoignez le groupe Facebook ici : www.facebook.com/groups/3238244576251445

