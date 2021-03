Miami Open revient au Hard Rock Stadium

Après une année 2020 où il ne pût se dérouler, le MiamiOpen revient du 22 mars au 4 avril, toujours au Hard Rock Stadium, mais bien évidement avec des adaptations. Tout est par exemple « touch free » : les paiements de billets ou de nourriture sont dématérialisés, etc… Et, bien entendu, il n’y aura pas cette fois 300 000 fans accueillis, mais un maximum de 800 à 1000 par session.

En revanche, côté sportifs, ils seront toujours autant : 72 hommes et 72 femmes.

Chez les femmes, Naomi Osaka et Serena Williams sont toujours les têtes d’affiche. Côté hommes, Nadal, Federer et Djokovic étant absents, c’est Medvedev qui prend la tête d’affiche, avec Tsitsipas et Zverev ou encore Denis Shapovalov.

Côté français, sont inscrits : Gaël Monfils, Ugo Humbert, Jo-Wilfried Tsonga, Hugo Gaston, Benoît Paire ou encore Jérémy Chardy.

www.MiamiOpen.com

PUBLICITE :