Pour investir dans l’immobilier dans la région de Miami, avec gestion de biens à court terme en Floride : The Square Foot Group

Vous souhaitez investir à Miami, Miami Beach, Aventura, Hollywood ou Fort Lauderdale en toute sérénité et sans vous soucier de la mise en location ? Vous pouvez opter pour un investissement en location à court terme avec The Square Foot Group. La location à court terme dégage une rentabilité trois fois plus importante qu’une location à l’année, et « une destination touristique comme Miami n’est jamais soumise aux modes : chaque année, nous constatons de plus en plus de touristes. » Même durant la pandémie Miami et sa région ont eu des volumes impressionnants de voyageurs, alimentés par le tourisme américain.

« L’ADN de The Square Foot Group est un service sur mesure : de l’achat d’un bien jusqu’à sa mise en location aux touristes, en passant par la mise en place des licences d’exploitation ; une éventuelle rénovation, l’ameublement, la décoration, des réparations, etc… Nous avons nos propres équipes de travaux, et collaborons avec un bureau d’architecte. Ainsi, tout est entièrement organisé, et cela sécurise la tâche de l’investisseur. De ce fait, The Square Foot Group vous permet d’optimiser la rentabilité de votre investissement. »

Y a-t-il des contraintes de zonages réduisant les possibilités de location à court terme dans certaines villes touristiques ? « Oui, et c’est là qu’il est indispensable de travailler avec des professionnels spécialisés : nous savons exactement où il est possible et souhaitable d’investir avec une mise en location efficace à la clé. »

Les apparts et maisons gérés par The Square Foot Group sont aussi bien situés proches des plages qu’en centre-ville, comme à Coconut Grove par exemple. « Bien évidemment, nous gérons aussi d’autres types de biens, en location à long terme, mais notre spécialité est vraiment la location à court terme grâce au tourisme soutenu.

Qui est « The Square Foot Group »

C’est l’association de deux français, Jean-Luc Guedj et Adlene Ezzekmi. Jean-Luc et sa famille ont quitté leur région de Toulouse pour venir s’installer à Miami en 2013, « un peu pour le rêve américain, mais aussi pour prolonger ici ce que nous faisions déjà en France depuis plus de 20 ans. Nous travaillions d’ailleurs dans l’immobilier avec Adlene avant même notre arrivée en Floride ! » Et, effectivement, ils sont aussi et surtout les meilleurs amis du monde ! Adlene a pour sa part, grandi à Washington DC et a travaillé pendant plusieurs années dans l’industrie hôtelière et le tourisme avant d’arriver en Floride en 2005 et devenir agent immobilier.

