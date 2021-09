Dr Raynald Michel : votre chirurgien-dentiste francophone à Fort Lauderdale en Floride

Le Dr Raynald Michel est chirurgien-dentiste depuis 2017 à Fort Lauderdale. Originaire du Canada, il parle couramment français.

Il est sympathique, jeune, mais déjà fortement expérimenté, puisque Raynald Michel a été durant 5 ans dentiste dans un cabinet du comté de Palm Beach avant d’ouvrir à Fort Lauderdale. Il pratique tous les types d’interventions dentaires : scanners, implants, plombages, couronnes, blanchiment des dents, traitement de canal etc… tout y compris la chirurgie, dans son magnifique cabinet qu’il a entièrement rénové, à l’angle de US1 et d’Oakland Park Blvd.

Raynald Michel DDS, PA

3051 N Federal Hwy Ft Lauderdale FL 33306

Tél : 954.563.5800

Info@raynaldmicheldds.com

www.RaynaldMichelDDS.com

« Je suis Canadien, natif de Montréal, et on habitait sur la rive sud quand mes parents ont décidé de déménager toute la famille en Floride. J’avais treize ans et j’ai dû « refaire ma vie » ici. Mon frère a préféré retourner vivre au Québec. Quand il vient ici on va s’affronter au hockey sur la glace à Pompano : Canadien un jour… Canadien toujours ! » Et pourquoi être devenu dentiste en Floride ? « C’est une vocation ; depuis que je suis adolescent je ne me suis jamais vu faire un autre métier. J’apprécie le mélange de science et d’art que ça représente, mais aussi – de manière beaucoup plus pratique – pour moi il y a une gratification immédiate quand quelqu’un vient vous voir avec une douleur tenace, et que vous lui enlevez en quelques minutes. Ce n’est pas une satisfaction uniquement pour le client, mais aussi pour le dentiste ! »

Avant de devenir dentiste, le Dr Raynald Michel est passé par l’University of Florida, puis l’école dentaire de Nashville qu’il a terminé en 2010, et une résidence à New-York.

Les tarifs de la médecine ne sont pas réputés les moins chers du monde aux Etats-Unis… « Chez moi, c’est vraiment tout à fait comparable avec le Canada. Bien sûr il peut y avoir des variations en fonction du taux de change. En fait, quand quelqu’un vient me voir avec une urgence, ce qui est souvent le cas pour les Snowbirds, je ne lui prescrit pas des dizaines de travaux, des nouvelles lunettes et une manucure ! Je règle le problème, et si j’ai des conseils à donner, il ira en parler ensuite avec son dentiste au Canada. C’est souvent pour ça qu’on dit que les dentistes américains sont chers : avec certains on repart avec plus de problèmes que quand on est arrivés. Ce n’est pas une généralité, mais ça peut parfois faire naître des réputations de « dentistes chers » »

Les nouvelles générations de dentistes sont bien formées pour surveiller de près l’évolution des technologies, et comme chacun le sait, ça va très vite depuis quelques années.

Pour les étrangers, notamment les Canadiens, le cabinet est habitué à remplir les feuilles demandées par les assurances médicales. Et, si vous avez une urgence, le Dr Michel vous trouvera toujours une solution !