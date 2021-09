Les photos de Founder’s Day 2021 à St Augustine

St Augustine a renoué samedi 4 septembre avec une tradition interrompue l’an passé : la célébration du débarquement espagnol et de la fondation de la ville le 8 septembre 1565 par Don Pedro Menéndez de Avilés et ses troupes, sur le site toujours très impressionnant de la Mission Nombre de Dios, car il est quasiment identique à ce qu’il était à l’époque, et il est facile d’imaginer l’immense choc de civilisation qui s’y est déroulé.

Chaque année, pour la reconstitution, c’est Father Gilbert Medina, le curé de Deland, qui échange sa soutane pour les habits de conquistador : il incarne le personnage de Menéndez. Au nombre des prêtres participants on compte ceux du prieuré St Thomas More de Sanford (près d’Orlando), dont les deux français : le prieur, l’abbé Marc Vernoy, et l’abbé Pierre Duverger qui n’est pas sur les photos car c’est lui qui les à prises (merci pour l’envoi !). C’est l’abbé Marc Vernoy qui a cette année béni la foule. Le choc de civilisation laisse place ainsi à la réconciliation, car il est difficile d’oublier que Menéndez avait débarqué ici afin d’exterminer la colonies française de Fort Caroline… ce qu’il avit réussi à faire (avec l’aide d’un ouragan qui avait auparavant coulé plusieurs navires du roi de France).

Founder’s Day c’est effectivement un symbole d’amitié, puisque St Augustine clame être le lieu de l’authentique « premier Thanksgiving », soit 56 ans avant l’arrivée du Mayflower en 1621 (dont on va entendre parler durant le prochain mois de novembre puisque ce sera le 400e anniversaire).

Founder's Day 2021 à St Augustine (crédit photo : abbé Pierre Duverger) Fr Gilbert Medina interprète chaque année le rôle de Ménendez : ici lors de Founder's Day 2021 à St Augustine (crédit photo : abbé Pierre Duverger)

