Christine Escanes : coach en comportement canin en sud Floride

Si vous voulez apprendre à prévenir les problèmes qui peuvent arriver à votre chien, ou bien les gestes qui sauvent en cas d’accident, vous pouvez faire appel à Christine Escanes qui est coach en « comportement canin » en sud Floride (Miami et Broward).

Pour les « gestes qui sauvent », par exemple, vous pourrez ainsi participer à une (seule) session de deux heures qui coûte 60$ (avec le livret inclus )et permet ainsi de découvrir en pratique comment s’occuper du chien blessé ou malade. Vous pouvez emmener votre animal dans le parc où ça se déroule, mais Christine utilise aussi une peluche surnommée “Toby” ainsi qu’un mannequin “Murphy” qui se prêtent sans se plaindre ni se fatiguer à tous les exercices !

Si vous voulez apprendre à prévenir les problèmes qui peuvent arriver à votre chien, ou bien les gestes qui sauvent en cas d’accident, vous pouvez faire appel à Christine Escanes qui est coach en « comportement canin » en sud Floride (Miami et Broward). Si vous voulez apprendre à prévenir les problèmes qui peuvent arriver à votre chien, ou bien les gestes qui sauvent en cas d’accident, vous pouvez faire appel à Christine Escanes qui est coach en « comportement canin » en sud Floride (Miami et Broward). Si vous voulez apprendre à prévenir les problèmes qui peuvent arriver à votre chien, ou bien les gestes qui sauvent en cas d’accident, vous pouvez faire appel à Christine Escanes qui est coach en « comportement canin » en sud Floride (Miami et Broward).

Christine Escanes est arrivée à New-York à l’âge de deux ans, et elle est bien connue en Floride depuis longtemps, puisqu’elle est manager du restaurant Tahiti Beach, sur la plage de Sunny Isles. Elle explique comment elle est devenue coach : « Je m’occupais de réhabiliter des chiens soi disant méchants. Mais depuis j’ai compris qu’il n’y a pas vraiment de chiens méchants. Souvent ce n’est pas l’animal qui a un problème, mais son entourage, et parfois c’est même inconscient de la part du maître. Les signaux envoyés par le comportement corporel sont même souvent plus importants que la voix. Vous pouvez essayer par exemple avec un chien qui quémande de la nourriture : si vous lui dites de s’éloigner mais qu’en même temps vous le regardez… beaucoup vont continuer d’insister Si en revanche vous lui tournez le dos sans le regarder ou lui parler …. là li va comprendre. Les gens aiment leur chien, mais ça ne veut pas dire qu’ils ne vont pas faire des erreurs… dont certaines peuvent être graves.

Je me suis rendue compte que 90% des morsures d’enfants arrivaient avec le chien de la famille, et non pas avec un chien étranger. C’est comme ça que j’ai commencé à faire de la prévention, à destination des enfants, pour leur expliquer le comportement des chiens.«

MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR !

Côté prévention, Christine donne ainsi beaucoup de bons conseils aux personnes qui viennent l’écouter, par exemple sur l’hydratation des animaux (ça peut être utile avec les chaleurs de Floride) ou encore comment prendre leur pouls ; mais aussi sur l’attention à porter aux articulations. « En fonction de leur âge il faut adapter leur environnement. C’est comme ça qu’on peut faire en sorte que les chiens vivent plus longtemps. » Et puis il y a les conditions et les époques particulières : n’allez pas croire, par exemple, qu’il n’y a eu que les humains à avoir des frustrations liées à la Covid, notamment durant les confinements (même si dans certains pays l’animal de compagnie était la condition pour aller faire un tour dehors !).

« Les rapports avec les chiens peuvent se corriger, et il n’est jamais trop tard pour cela. On en retire une relation encore plus étroite avec l’animal. Ils ont des personnalités différentes, et il faut donc s’adapter. Pour bien communiquer avec un chien… il faut apprendre à parler en langage chien.«

Et pour le secourisme, c’est venu comment ? « Une de mes chiennes est morte d’un œdème en seulement deux heures. C’est comme ça que j’ai voulu me former aux gestes qui sauvent. Depuis lors j’ai édité un livret qui a été validé par les vétérinaires. Vous pouvez par exemple y apprendre comment museler un chien blessé ; comment le transporter quand il y a une urgence ; comment avoir avec vous un petit kit etc... »

CONTACT :

Pour tout renseignement sur les coaching de Christine Escanes : 786 468 1467 et/ou christine@urbandoglogic.com

Si vous voulez apprendre à prévenir les problèmes qui peuvent arriver à votre chien, ou bien les gestes qui sauvent en cas d’accident, vous pouvez faire appel à Christine Escanes qui est coach en « comportement canin » en sud Floride (Miami et Broward). Si vous voulez apprendre à prévenir les problèmes qui peuvent arriver à votre chien, ou bien les gestes qui sauvent en cas d’accident, vous pouvez faire appel à Christine Escanes qui est coach en « comportement canin » en sud Floride (Miami et Broward). Si vous voulez apprendre à prévenir les problèmes qui peuvent arriver à votre chien, ou bien les gestes qui sauvent en cas d’accident, vous pouvez faire appel à Christine Escanes qui est coach en « comportement canin » en sud Floride (Miami et Broward).