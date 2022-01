Natbank : le partenaire bancaire idéal des Canadiens et des Français en Floride

Natbank, c’est la version américaine de la Banque Nationale du Canada. On fait ici le point avec Martine Boulay qui en est devenue présidente en septembre 2020, soit en plein milieu de la pandémie ! Auparavant, Martine avait travaillé pendant 30 ans à la Banque Nationale. Elle est imprégnée de sa culture et de son approche très humaine de la relation banque-client.

LE COURRIER DES AMERIQUES : Quels avantages offrez-vous quand on est un client Canadien ou expatrié francophone?

Martine BOULAY : Les clients vont déjà retrouver la même chose que dans leur pays : on va les servir dans la langue de leur choix et on peut leur expliquer en français les particularités du système américain. Pour un Français par exemple le système bancaire est ici encore plus différent que pour un Canadien. Nous allons par exemple reconnaître l’historique de crédit de leur pays d’origine, alors qu’une banque américaine ne le ferait pas.

LE C.D.A : Peut-on ouvrir un compte à distance?

Martine BOULAY : Oui on peut ouvrir un compte depuis un utre pays, l’identification peut se faire dans une ambassade ou l’une de nos succursales de la Banque Nationale au Canada. Ensuite, à partir du moment où le compte est ouvert, toutes les transactions peuvent se faire à distance, via notre site transactionnel, DocuSign, ou bien entendu dans nos agences de Floride. Si les particuliers ou les entreprises ont des questions, qu’ils n’hésitent pas à nous appeler et à venir nous voir !

LE C.D.A : La pandémie a dû être une période spéciale…

Martine BOULAY : Comme pour tout le monde. Nous sommes aujourd’hui heureux de revoir certains clients qui n’étaient pas venus en Floride depuis mars 2020, mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Il y a eu beaucoup de transactions immobilières durant pendant cette période. Et puis nous en avons profité pour restructurer beaucoup de choses. Nous avons même deux employés de plus qu’en 2020 ! Cette période a été l’occasion de prioriser la sécurité de nos employés comme de nos clients, et d’apprendre à faire des affaires de façon différente.

LE C.D.A : Alors, qu’avez-vous changé ?

Martine BOULAY : Par exemple durant cette période nous avons élargi notre offre digitale. On a par exemple installé « DocuSign pour les signatures électroniques, on a ajouté les possibilités de transferts par Zelle etc…. Nous avons aussi des nouveaux guichets automatiques digitaux où vous pouvez désormais faire des dépôts. Et nous préparons actuellement un tout nouveau site internet qui sera fonctionnel en 2022. Globalement nous avons aussi cherché à perfectionner l’expérience client. De son côté la Banque Nationale a déployé la possibilité de faire des virements électroniques vers les comptes Natbank.

LE C.D.A : Avez-vous prévu des événements pour 2022 ?

Martine BOULAY : Oui, nous allons reprendre notre tournoi de golf annuel. Nous sommes aussi partenaires des spectacles au Thunderbird de Sunny Isles. Et nous sommes toujours partenaires de la chambre de commerce franco-américaine de Miami (FACC), nous organisons plusieurs Webinaires, entre autre avec le Club d’Investisseurs immobiliers du Québec (CIIQ. Nous continuerons d’être présents dans la communauté comme nous le sommes depuis plus de 25 ans.

