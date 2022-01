Vincent Floreani nommé consul général de France à Miami.

Suite au départ anticipé du précédent consul le 7 janvier 2022 c’est son adjointe, Rebbeca Bourgin qui avait immédiatement pris la direction du consulat par intérim, en attendant l’arrivée d’un nouveau consul. Celui-ci a été nommé et il devrait arriver au début du mois de février pour réaliser également un intérim (jusqu’à l’été prochain) et permettre au consulat de franchir les étapes importantes qui l’attendent, notamment l’organisation des élections présidentielles et législatives.

Il s’agit de Vincent Floreani, un diplomate chevronné, enarque, qui a été en poste dans plusieurs pays depuis 2002, et entre autres consul général à Ho Chi Min Ville (Vietnam) ces dernières années, et auparavant à Chicago. Il a donc l’habitude des problématiques américaines.

Le site internet du consulat : www.miami.consulfrance.org

PUBLICITE :