Margulies Warehouse : un géant de l’art contemporain à Miami

Voici un endroit très singulier de Miami, et l’un des derniers piliers artistiques du quartier de Wynwood : la Margulies Warehouse. Les plus grands noms de l’art contemporain ont été exposés ici, de Joan Miró à Andy Wahrol (il serait trop long d’en dresser la liste), et chaque année vous en retrouvez de nouveaux lors d’expositions temporaires. On peut aussi y voir 200 photos d’Helen Levitt’s immortalisant les Etats-Unis des années 1930 à 1950.

Mais la Margelies Warehouse, ce sont surtout des œuvres imposantes dans des entrepôts « vintage » qui sont encore plus démesurés. C’est en 1998 que le développeur immobilier (et collectionneur) Martin Z. Margulies a ouvert le premier espace à cet endroit, avec sa curatrice, Katherine Hinds. Puis, de décennie en décennie, ça s’est agrandit jusqu’à la dimension actuelle de 4645m2.

Lors de la Miami Art Week, début décembre, la Margulies est prise d’assaut par des milliers de visiteurs internationaux. Le reste du temps vous pouvez vous perdre presque seul dans ces galeries, ce qui provoque une sensation étrange, hors du temps. A chaque pièce c’est un peu comme si vous étiez « téléporté » depuis le vaisseau de Star Trek vers une nouvelle planète dont vous n’aviez pas connaissance.

Pour ceux qui ont connu l’art contemporain des années 1970-80, vous ne serrez toutefois pas en terra incognita : ça vous rappellera les vieux souvenirs d’une époque où, l’art, c’était forcément ça ! Sauf qu’ici ça vous emporte loin. Très très loin. Lors d’une immersion qui vous tournera la tête quarante fois sur elle même : à la sortie vous ressemblerez à un tire-bouchon !

C’est juste à côté de l’I95, donc à l’extrémité ouest de Wynwood. Or il se trouve que la gentrification du quartier a provoqué une concentration des fresques murales tout autour de la Margulies : c’est l’endroit où vous pouvez (pour le moment) en voir le plus : profitez-en au passage !

La Margulies Warehouse n’ouvre que d’octobre à avril, donc on publie un peu tardivement cet article, mais en tout cas vous pouvez prendre date pour la fin de l’année !

Margulies Warehouse :

591 NW 27th St – Miami, FL 33127

Telephone: 305.576.1051

Email: mcollection@bellsouth.net

www.margulieswarehouse.com

Voir aussi :

– Notre guide de Wynwood

– Notre guide de Miami

– Notre guide de la Floride

Galerie photo à la Margulies Warehouse :

Cliquez sur la première photo pour les agrandir

tomo n. , sale la scala a pioli (Man Climbing the Ladder). 2008, par Michelangelo Pistoletto. La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami Coo, 2003, par Tony Oursler. La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami Untitled (Truck Installation with TVs). 2004. Par Barry McGee. La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami Untitled (Truck Installation with TVs). 2004. Par Barry McGee. La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami Statue de Bacchus datant d’environ 1912 (qui était sur l’^hotel Vanderbilt de New-York). La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami « Pole and Plate », par Richard Serra (1969). La Margulies Collection at the Warehouse de Miami Gwendal Gauthier, directeur du Courrier des Amériques, en selfie à la Margulies Collection at the Warehouse de Miami Brazilian Merganser, par Franck Stella. La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami La Margulies Collection at the Warehouse de Miami

PUBLICITE :