Votre agent immobilier sur le comté de Palm Beach : Sophie Ghedin

Si vous cherchez à acheter ou à vendre sur le comté de Palm Beach (et autour), Sophie Ghedin est l’agent immobilier idéal : elle en maîtrise tous les aspects !

Et s’il est un comté qui évolue vite en ce moment, c’est bien Palm Beach ! Alors que Miami ou Broward sont saturés depuis longtemps, Palm Beach monte sans cesse en game. « C’est visible au nord et au sud de West Palm Beach », précise Sophie. « Les villes de Riviera Beach et de Lake Worth, qui étaient assez pauvres, sont en train d’être totalement requalifiées et les prix augmentent de manière assez folle. Il faut dire que le nord de Palm Beach avait des maisons absolument magnifiques dans des quartiers à la mauvaise réputation. De même à Lake Worth avec ces centaines de vieux cottages colorés qui donnent une ambiance magnifique à la ville. Un grand nombre de ces maisons sont d’une petite superficie, certains sont sur la rivière Intracoastal, donc ça nous permet d’avoir une gamme assez large de biens à vous proposer… mais toujours avec le problème du moment : il faut se dépêcher d’acheter car ils partent très vite. Si tu apprécies, il ne faut pas hésiter, tu achètes tout de suite ! »

En effet, depuis le début de la pandémie, on a un peu l’impression que ce sont les habitants des 49 autres Etats qui veulent tous acheter en Floride. En tout cas les transactions sont serrées, et le comté de Palm Beach n’échappe pas à la règle. « Les Américains venant du nord achètent comptant, et ça fait monter les prix partout en Floride. » Peut-on pour autant parler de « bulle » ? Nous on n’y crois pas… et Sophie ? « Moi non plus. Je pense que la pression va continuer de monter, et les prix aussi. C’est donc toujours le bon moment pour investir. Je ne dis pas qu’il n’y aura pas un petit tassement, mais si la question c’est de savoir si les prix ne correspondent pas à une réalité, alors la réponse est non. Là où ça pose problème, c’est dans des endroits où les gens veulent mettre en location pour des salariés. A Miami par exemple il devient difficile pour eux de se loger en raison des augmentations de loyers. Mais sinon les prix de l’immobilier sont toujours adaptés aux réalités. »

Et y a-t-il d’autres endroits intéressants pour investir dans le comté ? « J’ai déjà évoqué le nord de West Palm, mais la ville vient de signer par exemple pour la requalification du NORA District. C’est un projet à plus d’un demi-milliard de dollars par la même société qui a transformé Wynwood, alors autant dire que là aussi l’immobilier va évoluer. De tels exemples vous indiquent ce qui va se passer dans les années à venir, mais les exemples sont trop nombreux sur le comté pour tous les évoquer. Et la gentrification s’installe dans tous les endroits qui étaient dits « sensibles ». »

Sophie travaille sur tout le comté de Palm Beach (et au delà), par exemple si vous avez besoin d’acheter ou vendre à Jupiter ou à Boca Raton : pas de problème, elle connaît bien le secteur. Elle habite elle-même à Wellington, la capitale équestre de la Floride. « Je suis née de parents français à Montréal, et on avait des poneys, puis je suis toujours restée attachée aux chevaux. J’ai habité dans différentes villes des Etats-Unis, et dans le milieu équestre beaucoup venaient passer l’hiver ici. C’est comme ça que je suis arrivée à Wellington, et je ne suis pas la seule : depuis quelques années il y a de plus en plus de Canadiens et de Français. »

Ici, à Wellington, on est dans le domaine du luxe, mais Sophie vous accompagnera quelle que soit la valeur de votre bien. Elle a une bonne équipe francophone autour d’elle, comme par exemple pour les signatures de titre etc… « Avec Keller Williams nous avons développé les meilleurs techniques pour accompagner nos clients, et bien évidemment un grand nombre de procédures, ou même de visites, peuvent désormais se faire en visioconférence. N’hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur ce qu’on peut faire ensemble, aussi bien pour acheter que pour de l’investissement : je suis là pour vous ! ».

Sophie Ghedin et Frank Herz

Tél : +1 (561) 236 1977

SophieGhedin@KW.com

12008 S. Shore Blvd, Ste. 201 – Wellington,FL 33414

www.sophieghedinrealtor.com