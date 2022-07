Tampa Bay : Alexandre Navarro prend la présidence de FRAMCO et Christian Bréchot devient président honoraire

Le très énergique Alexandre Navarro était déjà fort influent dans la communauté française de Tampa Bay, et il est passé le 25 juillet 2022 de la vice-présidence à, cette fois, la présidence de FRAMCO, la Chambre de Commerce Franco-Américaine (FACC) pour l’ouest de la Floride. Il remplace ainsi Christian Bréchot (1) qui devient président honoraire. « La présence médiatique de Christian Bréchot nous a permis de faire reconnaître la Chambre de commerce », témoigne Alexandre ; et il est vrai qu’en deux ans la nouvelle équipe a totalement transformé FRAMCO. Après une phase assez active sous l’impulsion de Jean-Charles Faust, « la chambre était ensuite tombée à seulement sept membres il y a deux ans quand nous l’avions reprise avec Christian. Aujourd’hui il y en a plus de 100. On n’aurait jamais pu, non plus, se développer comme ça sans l’arrivée de notre premier directeur, Charles Thouvenot, en mars 2021. Pour qu’une chambre fonctionne il faut des salariés, et on a en plus toujours un ou deux stagiaires à plein temps. » Cette croissance montre aussi la vitalité de la communauté française en Floride de l’ouest où elle accompagne entreprises, artisans et commerçants. A tel point que FRAMCO vient de recevoir « l’award » (récompense) de la « meilleure non-profit de Tampa Bay » pour 2022, décerné par le Tampa Business Journal.

Alexandre Navarro a 40 ans, et ce natif de Saint-Etienne est le père d’une fille de 12 ans. Il est arrivé à Sarasota en 2016, ville où il réside toujours. Il a quasiment tout de suite lancé son agence de marketing et est réputé pour accompagner les entreprises dans leur développement internet.

Il tient à souligner aussi les bons rapports avec l’Union des Français de l’Etranger : « On a eu un bon rapprochement avec l’UFE qui fonctionne plus en « club social » ; nos activités sont très complémentaires. » Et, entre autres événements à venir pour FRAMCO, « nous recevrons une délégation de la ville du Havre durant la dernière semaine d’octobre pour les 30 ans du jumelage de Tampa et du Havre ; un jumelage qui fait sens entre des ports de commerce de tout premier ordre. Il y aura donc des célébrations auxquelles vous êtes tous conviés ! »

