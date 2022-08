Il y a du nouveau aux Samedis Français d’Orlando

C’est déjà la quatrième rentrée pour les Samedis Français à Orlando, une structure qui accueille près de 50 élèves déjà francophones afin de renforcer et entretenir, le samedi, leurs connaissances linguistiques. C’est ce qu’on appelle le « dispositif FLAM » (pour « Français LAngue Maternelle »), qui existe dans la plupart des grandes villes.

Depuis la fin d’année dernière, c’est Chiara Péré qui a pris la présidence des Samedis Français d’Orlando, et entre autres nouveautés, cette année ce sera Mario, le nouveau directeur, qui accueillera les élèves. Axelle Gault, la fondatrice (et actuelle Conseillère des Français de l’Etranger) assure que Mario « a prévu de belles activités cette année pour que les familles se rencontrent et tissent une toile propice à la pratique du français entre adultes et entre les élèves dans l’enceinte mais aussi en dehors de l’école, avec par exemple une Journée de la France prévue pour mai 2023 ».

Ils offrent ainsi désormais des cours pour adultes qui sont très utiles, par exemple pour les conjoints de francophones désireux de passer le test de la nationalité française, ou pouvoir participer à des conversations familiales en français.

Cette structure est une première pour la scolarisation en Français dans la grande agglomération d’Orlando, mais Axelle Gault continue les discussions avec les autorités locales pour tenter d’amplifier l’offre… car on sait désormais qu’il y a la demande !

