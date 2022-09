Miami : c’est fini pour la « Maison de la France », qui va changer de concept

« On a été en avance sur notre temps », commente Paul Bensabat, « mais malheureusement il va nous falloir arrêter car il n’y a pas assez d’entreprises françaises à être intéressées, et du côté des sponsors, contrairement à ce qu’il avaient dit, ils souhaitent « attendre de voir », donc il n’est pas possible de financer le projet plus longtemps. »

Quatre mois et demi après son ouverture publique (début mai), la magnifique « Maison de la France et de l’Europe » cesse donc d’exister, en tout cas sous cette appellation. « Nous sommes désormais ouvert à la location si des personnes et entreprises sont intéressées ». C’est embêtant, car ce n’est pas la première fois que des structures françaises sont en échec à Miami. Ca n’a certes rien à voir, mais l’ancienne version de l’Alliance Française avait réalisé une banqueroute en 2013 avec 3,5 millions de dollars de dettes (1). En 2020, le précédent consul, Laurent Gallissot, avait fait annoncer sur le site du consulat son intérêt pour qu’un nouveau centre français puisse être créé à Miami. A l’époque c’était le Design District qui était visé. Finalement le projet aura été réalisé de manière totalement privée, différente, et non loin du Design District : sur Biscayne (au nord du centre ville). Le concept était bon : « Miami va s’affirmer comme la nouvelle porte d’entrée des entreprises aux Etats-Unis », assuraient avec raison les promoteurs, qui ne sont pas des débutants dans les affaires économiques aux Etats-Unis, puisqu’avec Sandrine Mehrez Kukurudz et Rod Kukurudz, Paul Bensabat est le président des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCE) pour les Etats-Unis. « Peut-être que nous avions raison avec un ou deux ans d’avance », explique Paul, « mais les entreprises continuent d’arriver de manière dispersée aux Etats-Unis, et pas toujours à Miami. D’autres retardent leur projet d’implantation, enfin voilà, on a fait tout ce qu’il fallait faire, c’était un concept exceptionnel, mais c’est un constat : le projet s’arrête. » Et c’est donc la fin d’une belle aventure avec ses partenaires qui s’étaient vraiment dévoués afin de créer un bel outil, vite adopté cet été par les structures françaises locales. Il faut dire qu’un si beau bâtiment avait évidemment un coût au niveau financier pour Paul. « Je suis toujours prêt à investir, mais il faut que ça fonctionne. Là on n’avait toujours pas de perspective intéressante. »

L’espace reste donc disponible, cette fois pour tous, et plus seulement pour les entreprises venant d’Europe, vous pouvez donc le louer pour des expositions ou des événements en contactant Paul : pbensabat@mdfe.org

Autre conséquence négative, le Salon du Livre qui était prévu en novembre est annulé.

1 – La nouvelle version de l’Alliance vient tout juste de rouvrir des bureaux le 8 septembre, une bonne nouvelle compensant (un peu) la mauvaise…

Pour savoir ce qu’était le projet de Maison de la France et de l’Europe, cliquez ici :

