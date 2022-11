Floride : Francine Lauzon-Jacobson devient présidente de l’association « Les Diplomates »

C’est un double événement, d’une part en raison du profil de la nouvelle présidente, mais aussi parce qu’elle remplace notre amie (et ancienne collaboratrice) Diane Ledoux qui aura tenu 12 ans la présidence de cette association des femmes francophones de Floride ! C’est un engagement incroyable avec cette association qui a durant tout ce temps organisé bien des événements, notamment ses fameux galas de charité.

Prochaine réunion des Diplomates : Vous êtes toutes les bienvenues à la passation de présidence qui se déroulera lors d’une soirée le 7 décembre à 18h au restaurant Umberto’s de Pompano Beach. 2780 East Atlantic Blvd. – Pompano Beach, FL 33062 RSVP par courriel à Sabine.Gierula@gmail.com avant le 1er décembre.

Francine Lauzon-Jacobson est originaire de Montréal. Elle commence sa carrière de professeure à l’élémentaire. C’est en 1981 qu’elle arrive aux États-Unis pour continuer sa vocation cette fois-ci à titre de professeure de français à Elon University à Burlington en Caroline du Nord, à Campbell University à Buis Creek, toujours en Caroline du Nord et au ‘United States Air Force’, à Fort Bragg, également en Caroline du Nord.

Francine est membre de PI DELTA PHI , la National French Honor Society (la Société d’honneur de Français), pour les étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs des collèges et universités publics et privés accrédités aux États-Unis.

Sa folle passion est l’art culinaire. Elle possède une multitude de diplômes dans le domaine. Elle a exercé les professions de concepteur de gâteaux (le métier de celui qui procède à la décoration de la pâtisserie) et de chef pâtissier. Elle a aussi enseigné dans le domaine et elle a écrit trois livres de recettes sucrées !

Francine est également membre de l’International Cake Exploration Société. C’est en 2015 que Francine prend sa retraire et arrive à Palm Beach Garden. Elle se consacre au bénévolat dans le Food Bank (la banque alimentaire) et la Soup Kitchen (la soupe populaire) ainsi que le Food Pantry à l’Église Ascension Catholic Church et à la Christian Church appelée Advent (deux églises de Boca Raton).

Elle continue à temps partiel à œuvrer à titre de Talented Voice (voix talentueuse) pour Wal-Mart et Costco Canada.

La nouvelle secrétaire des Diplomates est Johanne Giard.

www.lesdiplomatesfl.com

