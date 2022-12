Sandwich cubain : le « sub » préféré de la culture urbaine à Miami et en Floride

A Miami, si vous voulez vous immerger dans l’ambiance cubaine il faut visiter Little Havana, mais surtout proposer à vos papilles un incontournable de la cuisine cubaine : le sandwich cubain !

L’origine du sandwich cubain suscite depuis longtemps un débat entre Tampa et Miami qui revendiquent la propriété de cette spécialité populaire. Mais selon Andy Huse, qui a écrit un livre* entier sur le sandwich cubain, il est incontestablement né… à Cuba ! Importé en Floride par les immigrants cubains travaillant dans l’industrie du cigare au 19e siècle, il a pris racine dans les cafés de Key West et du quartier d’Ybor City à Tampa, puis à Miami fin des années 50 avec les immigrants fuyant la révolution cubaine. Ceci étant dit, le conseil municipal de la ville de Tampa a désigné le sandwich cubain comme étant « signature sandwich of the city of Tampa » en 2012 !

Mais qu’est-ce qu’un « vrai » sandwich cubain ? il est composé de plusieurs couches appelé « mixto » mélangeant différents types de viandes comme le porc mariné au mojo (mélange de jus d’orange ou citron avec ail et origan), le jambon doux ou fumé, sur lequel on ajoute du fromage suisse, des cornichons à l’aneth et de la moutarde. Le tout est placé dans un pain cubain à base de farine blanche, beurré ou badigeonné d’huile d’olive sur la croûte. Deux écoles s’affrontent pour la suite. A Miami, il doit être passé sur une plancha (semblable à une presse à panini). Cette action, afin d’avoir aspect fin et croustillant aurait été inventée à Miami. Tandis qu’à Tampa, un authentique sandwich cubain ne doit pas être pressé. Le pain est en général coupé horizontalement en deux tranches (de 20 à 30 cm de long) avant d’être servi.

D’autres ingrédients comme la dinde ou le salami sont également utilisés spécialement à Tampa ou réside une grande communauté italienne. L’ajout du salami est d’ailleurs un point de discorde majeur dans la rivalité entre Tampa et Miami ! Une autre variante intègre la mayonnaise, la laitue et la tomate, mais les puristes des deux villes s’accordent pour désapprouver totalement ce mélange néanmoins populaire à Key West !

Voici la sélection du Courrier des Amériques pour goûter un bon sandwich cubain à Miami et dans les environs !

Sanguich De Miami

Selon les habitués des lieux, ici c’est magique dès la première bouchée car il y a un équilibre parfait entre le pain cubain, le fromage, le jambon, le rôti de porc, les cornichons et la moutarde ! Cerise sur le gâteau, Sanguich ne se contente pas d’empiler les couches d’ingrédients, mais les prépare tous. Il saumure entres autres son jambon pendant une semaine et fait mariner son porc pendant 24 heures. C’est peut-être la raison pour laquelle l’établissement a rejoint le célèbre guide Michelin cette année ! Adresse : 2057 SW 8th Street, Miami.

Sanguich Miami, le « Media Cubano » (Crédit photo : L Rousselot – Le courrier des Amériques) Sanguich Miami, le « Pan Con Bistec »(Crédit photo : L Rousselot – Le courrier des Amériques) Sanguich Miami (Crédit photo : site officiel)

Enriqueta’s Sandwich Shop

Situé entre Wynwood et Edgewater, Enriqueta’s sert la meilleure cuisine cubaine du quartier et propose une belle variété de sandwichs cubains. Une des spécialités est le « Cubano preparado con croquetas », autrement dit des croquettes de fromage sont ajoutées à votre sandwich ! De quoi rassasier les gourmands ! Adresse : 186 NE 29th Street, Miami

Sandwich cubain Enriqueta’s Sandwich shop, Miami(Crédit photo : site officiel) Enriqueta’s Sandwich shop, Miami(Crédit photo : site officiel)

Old’s Havana Cuban Bar & Cocina

Si vous passez à Little Havana, faites un arrêt chez Old’s Havana et prenez le classique « Cubano / El Guapo ». La proportion de jambon, de porc et de fromage, plus la moutarde et les cornichons est très appréciable, et le pain pressé croustillant excellent ! Mais vous avez aussi le « Media noce / Sloppy Joe Style » (dans un sweet roll) ou le « Pan con bistec » (boeuf et pommes de terre). Le lieu lui-même avec son décor d’époque donne le rythme cubain à Miami. Une scène accueille régulièrement des groupes de musique cubaine et une agréable terrasse est à disposition. Adresse 1442 SW 8th Street, Little Havana.

Old’s Havana, Little Havana (Crédit photo : site officiel) Old’s Havana, Little Havana (Crédit photo : site officiel)

Las Olas Café

Un petit restaurant sans prétention à l’ambiance détendue sur Miami Beach qui propose des sandwichs avec de généreuses portions de rôti de porc, une bonne quantité de fromage, et tranchés très fin. Appelés « foot long », ils peuvent aisément être partagés pour deux, mais il y a de fortes chances pour que vous le dévoriez tout seul ! Adresse : 644 6th Street, Miami Beach.

Las Olas Cafe, Miami Beach (Crédit photo : site officiel) Sandwich cubain, Las Olas Cafe, Miami Beach (Crédit photo : site officiel)

Tinta y Café

C’est un petit endroit où la carte des sandwichs est classique et réconfortante. Mais si vous avez envie d’une version moderne du classique cubain, il faut essayer le « Patria » avec de la mortadelle et du pain baguette au lieu du pain cubain ou le « Madurito » avec pork, oignons caramélisés, banane plantain, fromage suisse et aïoli à l’ail douce. Ici les règles sont revisitées, pour le plus grand plaisir des habitués et des curieux ! Adresse : 1315 Ponce De Leon Boulevard, Coral Gables (aussi à Miami Shore).

Tinta y Café, Miami (Crédit photo : site officiel) Tinta y Café, Miami (Crédit photo : site officiel)

925 Caribbean Flavours

Créé par le grand père de l’actuel jeune propriétaire (et anciennement le 925 Nuevo’s Cubano’s), ce restaurant coloré existe depuis près de 50 ans. Il propose une cuisine type « caribéen à dominante cubaine » avec notamment des sandwichs cubains. Salle style cabane colorée avec tables, bar et tabourets en bois, scène accueillant des chanteurs, grand extérieur couvert, il faut apparemment commander le « Pan con lechon » réalisé avec du porc rôti pendant seize heures ou le « medianoche » plus doux. Mais le sandwich cubain « classique » est cinq étoiles ! Avis aux amateurs…

Adresse : 925 N Andrews Avenue, Fort Lauderdale.

Sandwich cubain, 925 Caribbean Flavours, Fort Lauderdale (Crédit photo : Courrier des Amériques) 925 Caribbean Flavours, Fort Lauderdale (Crédit photo : Courrier des Amériques) Sandwich cubain, 925 Caribbean Flavours, Fort Lauderdale (Crédit photo : Courrier des Amériques)

* « The Cuban Sandwich: A history in Layers ».

Un livre d’Andy Huse, co-écrit avec Barbara C. Cruz et Jeff Houck.

Comment le sandwich cubain est-il devenu le symbole d’un peuple déplacé, a conquis le cœur et le ventre des Américains, et s’est fait une place sur les menus du monde entier ? Andrew Huse, Barbara Cruz et Jeff Houck, trient d’improbables recettes d’époque, passent au crible les ragots des anciens de Floride et s’aventurent dans le redoutable débat sur le sandwich entre Tampa et Miami (l’ajout de salami est-il nécessaire ou une hérésie ?) Voilà comment on peut écrire un ouvrage entièrement dédié au sandwich cubain !