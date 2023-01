Cubano’s by Mario : une institution culinaire de Fort Lauderdale !

Chacun s’est déjà demandé à Fort Lauderdale ce qu’est cette cabane de briques jaunes le long d’US1, d’autant que, le soir venu, sa petite terrasse est toujours pleine. Quand vous rentrez à l’intérieur, ce n’est pas la même chose…. c’est beaucoup plus « Versailles » que « Cabane », notamment en raison des grands lustres partout. Mario est forcément là et n’allez surtout pas lui dire que vous avez cru qu’il s’agissait d’une cabane ! Mais c’est vrai que c’est tout en longueur et que, sans y rentrer… on ne peut pas savoir ! L’ambiance est cosy et les murs sont tellement chargés de peintures qu’on les oublie rapidement. Il y a un petit côté parisien, ou « vieux cubain » chez Mario Flores.

Sa cuisine est définitivement cubaine, espagnole et latine, et les connaisseurs s’y pressent (attention en fin de semaine il vaut mieux réserver) ! Lui, Mario, est originaire du Honduras, et c’est depuis 2004 qu’il est à cet endroit de Lauderdale! Il y a un bar (la meilleure sangria de la ville), mais bien sûr ce sont pour les plats que vous êtes ici : de l’impressionnante paella jusqu’au vivaneau grillé en passant par les porcs cuisinés à toutes les sauces latines : Cubano’s by Mario est l’inverse de ce qu’on trouve trop souvent à Fort Lauderdale (des pièges à touristes). On vous le recommande vivement. Et le plateau de desserts est impressionnants (laissez-vous aller sur le tres leches) ! Enfin, mais c’est un atout très important : Mario et son équipe ont une vraie personnalité amicale qui donne un cachet supplémentaire au lieu !

1611 N Federal Hwy, Fort Lauderdale, FL, United States, Florida

www.facebook.com/cubanosbymario/

