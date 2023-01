Miami-Broward : pratiquez l’électro stimulation musculaire où vous souhaitez (domicile, extérieur…) avec « Coach Me If You Can »

« Je pratiquais le coaching et l’électro-stimulation à Monaco, et je me suis aperçue que d’une part ça existait très peu aux Etats-Unis, et que d’autre part il n’y avait aucune société qui puisse la pratiquer sans fil électrique, c’est à dire avec une grande liberté de mouvement (ce qui me semble la moindre des choses quand on fait de l’exercice) et dans l’endroit choisi par le client, aussi bien à son domicile qu’en extérieur, dans la salle de sport qu’il fréquente etc… », explique Laura Nguyen Van Hai, la fondatrice de Coach Me if You Can. « Donc nous avons pensé que c’était un marché solide et nous avons opté pour la Floride car c’est un endroit où les gens aiment faire de l’exercice, parce qu’ils sont souvent en extérieur, et aussi parce qu’il y a ici un petit culte du corps… Donc, nous avons décidé de sauter le pas, et l’Atlantique, pour lancer Coach Me If You Can dans la région de Miami et Fort Lauderdale. »

Contacts :

(754)304-8637

coachmeifyoucan@coachmeifyoucanems.com

www.coachmeifyoucanems.com

Autant le dire tout de suite, l’électrostimulation, c’est sans risque (quand on a un coach) et c’est adapté à tous. « Nous choisissons des programmes spécifiques en fonction des besoins des clients. Ca peut être de la musculation sans fatigue, sans avoir à courir et par exemple à forcer sur les articulations : c’est du sport facile mais efficace ! Vingt-cinq minutes d’électrostimulation, c’est équivalent à quatre heures de sport. Et tout est géré sans fil, depuis la tablette de la coach.

D’autres personnes nous appellent pour faire de la rééducation musculaire, certains parce qu’ils ont des problèmes de douleurs qui les empêchent de faire du sport normalement etc… Donc d’une part on travaille avec des sportifs de haut niveau en complément de ce qu’ils font dans leur salle de sport, et d’autre part on a par exemple des personnes âgées qui nous demandent des séances régulières car le sport est difficile pour eux, et qu’ils ont besoin de garder – ou d’entretenir – leur force musculaire. »

L’électrostimulation, autrefois il y avait des ceintures abdominales pour ça, puis ça s’est développé chez les kinés et, ainsi, progressivement ça se généralise comme une manière alternative et douce d’entretenir son corps, sans faire mal aux tendons ni aux articulations. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux qui ont popularisé cette pratique, par exemple avec les vidéos de son programme de fitness par l’acteur Chris Emsworth qui joue le rôle principal dans le film Thor. « Avec l’EMS (1) le muscle monte plus rapidement en température qu’en faisant du sport. C’est très bon pour la circulation sanguine, pour éliminer la cellulite etc… Ca peut aider à réparer un muscle. Quand on voit le prix d’une séance de chiropraxie en Floride… ça peut être avantageux ! »

A cheval, à domicile, sur son lieu de travail, dans un parc ou une salle de sport il est ainsi possible d’enfiler la combinaison et d’avoir en quelques minutes l’activité physique nécessaire à son bien-être, avec en plus, par exemple du stretching, du renforcement musculaire, du pilate, du yoga etc… car il ne faut pas oublier que les coachs sont… des coachs. Et, justement, quand on compare les prix d’une séance d’entrainement dans le Sud Floride à un déplacement d’un coach avec une combinaison EMS, les tarifs sont imbattables ! Par ailleurs, la première séance est gratuite : donc vous n’avez plus d’excuse pour vous mettre à l’activité physique !

– 1 – EMS : Acronyme en anglais pour Electrical Muscle Stimulation