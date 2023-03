Les photos de la Journée du Québec organisée à Pembroke Park par le Club Richelieu de la Floride du Sud

Voici nos photos de la Journée du Québec de 2023 organisée à Pembroke Park (près de Hollywood) par le Club Richelieu de la Floride du Sud et ses équipes : le président Sylvain Frétigny était là tout comme Denise Desharnais, Marie-Claude Lebel et tous les bénévoles !

Sylvia Cesaratto, Consule générale du Canada à Miami lors de la Journée du Québec organisée à Pembroke Park par le Club Richelieu de la Floride du Sud Sylvain Frétigny, président du Club lors de la Journée du Québec organisée à Pembroke Park par le Club Richelieu de la Floride du Sud La chanteuse Brigitte Leblanc, fidèle de la Journée du Québec organisée à Pembroke Park par le Club Richelieu de la Floride du Sud

La partie musicale était assurée par Brigitte Leblanc mais le micro a aussi été partagé avec Sylvia Cesaratto, la nouvelle consule du Canada, elle même originaire de Montréal, qui venait ainsi pour la première fois à la Journée du Québec. Elle a rappelé toutes les (nombreuses) missions du corps diplomatique canadien en Floride. Et, pour le Club Richelieu, comme on peut le voir sur les photos, soleil, danse, amour, humour et amitié étaient comme d’habitude de la partie !

La journée du Québec était organisée en partenariat avec Natbank et l’agent immobilier Nicole Bouchard Realtor.

Vous pouvez rejoindre le Club ou le soutenir en allant par exemple sur sa page Facebook : www.facebook.com/clubrichelieufloridedusud

Cliquez sur la première photo pour les passer en grand :

